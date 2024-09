12h10 59 người chết do tác động của bão Yagi

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến 11h30 hôm nay, 59 người đã chết, mất tích do bão Yagi. Trong đó 9 người chết trong bão; 44 người chết do sạt lở đất, lũ quét và 6 người bị lũ cuốn sau bão. Ngoài ra, ba người của Hà Nội chưa có trong báo cáo này.

Trong đó Cao Bằng ghi nhận một người chết, 20 người mất tích do sạt lở đất ở huyện Nguyên Bình; Lào Cai 15 người chết, mất tích do sạt lở, lũ quét; Quảng Ninh 5 người chết trong bão, một người bị lũ cuốn sau bão. Hòa Bình 4 người, Yên Bái 3 người, Lạng Sơn 2 người chết do sạt lở đất.

4 người Hà Nội bị cây đổ đè chết trong bão, nhưng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai mới ghi nhận một người. Ngoài ra, còn 4 người mất tích ở Bắc Giang, Tuyên Quang và Hà Giang.