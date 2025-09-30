Để hiểu được điều này, Hari Won cho biết cô đã trải qua một hành trình dài với nhiều biến cố, đặc biệt là sức khỏe - nữ ca sĩ từng bị ung thư cổ tử cung ở tuổi 27. Mỗi sự việc qua đi là một lần cô học cách lắng nghe, thay đổi và trưởng thành.

"Nhiều người nghĩ giới nghệ sĩ lúc nào cũng hào nhoáng, thật ra ngày thường của tôi giản dị như bao người khác", Hari Won chia sẻ. Điều khiến nữ ca sĩ trân trọng nhất ở tuổi 40 không phải sự nổi tiếng, cũng không còn là những lịch trình dày đặc, mà là khoảng thời gian được sống chậm lại, để yêu bản thân và gắn bó hơn với người thân.

"20 tuổi, tôi nghĩ mình có thể làm mọi thứ, không sợ gì. Nhưng bước sang tuổi 30, tôi bắt đầu nhận ra giới hạn của bản thân, nhất là sau khi trải qua biến cố sức khỏe. Giờ đây, ở tuổi 40, tôi sống chậm và đồng cảm nhiều hơn. Khi gặp những bạn trẻ còn bốc đồng, tôi không trách móc, chỉ thầm nghĩ: Mình cũng từng như thế", nữ ca sĩ nói.

Đồng cảm không có nghĩa đồng tình. Với người thân thiết, cô sẽ lựa lời góp ý như "Chị cũng từng như vậy, em thử thay đổi một chút, có thể sẽ thấy khác". Còn với những người không quen biết hoặc cư dân mạng, cô chọn cách buông bỏ. "Trang nào nói tốt thì tôi đọc, trang nào nói xấu thì lướt qua", nữ ca sĩ cười nói.

Biến cố lớn nhất đã xảy đến với Hari Won là khi cô 27 tuổi. Ở độ tuổi trẻ và khỏe, cô bất ngờ phát hiện mình mắc ung thư cổ tử cung - một căn bệnh có liên quan mật thiết đến HPV. Ung thư cổ tử cung dù âm thầm, tiến triển chậm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

"Tôi từng nghĩ mình rất khỏe, vì từ nhỏ đã hiếm khi bị bệnh. Nhưng rồi bệnh vẫn đến và đến rất bất ngờ. Khi ấy, tôi mới thực sự hiểu không ai biết trước được tương lai. Và sức khỏe không phải là thứ để chờ đến lúc có chuyện mới quan tâm", Hari Won trải lòng.

Thời điểm đó, căn bệnh ở giai đoạn đầu nhưng bác sĩ khuyên phẫu thuật. Sau đó cần nhiều tháng theo dõi sát sao. "Lúc ấy, tôi vừa sợ hãi vừa hụt hẫng, vì bản thân chưa từng nghĩ ung thư lại có thể xảy ra với mình ở tuổi còn rất trẻ. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu chần chừ hay bỏ qua, hậu quả sẽ rất khó lường", Hari nhớ lại.

Sau thời gian điều trị, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, Hari không chỉ trở lại với công việc, mà còn chủ động lan tỏa câu chuyện của mình. Hiện cô là người truyền cảm hứng cho chiến dịch Truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", với mong muốn truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức cộng đồng về HPV và các bệnh lý liên quan, đặc biệt với phụ nữ trẻ.

"Nhiều người ngại nói về bệnh lý phụ khoa, trong đó có HPV. Nhưng tôi nghĩ, khi mình dám chia sẻ chân thật, thì sự im lặng sẽ bị phá vỡ. Khi chúng ta đối diện với nỗi sợ, nói về nó, phòng ngừa nó từ sớm thì sẽ có nhiều hy vọng hơn cho chính mình và cả những người xung quanh", cô nói.

Chia sẻ câu chuyện của mình trong vai trò người truyền cảm hứng, Hari Won nhận được nhiều phản hồi tích cực. Những tin nhắn từ đồng nghiệp như "Chị ơi, em biết có bác sĩ giỏi lắm", hay lời nhắn nhủ từ fan "chị cố lên" khiến cô thấy ấm lòng. "Hơn hết, điều khiến tôi nhẹ lòng và biết ơn nhất là chồng - anh Trấn Thành từ đầu đã biết tình trạng sức khỏe của tôi, nhưng chưa bao giờ tạo áp lực", Hari Won cho biết.

Nữ ca sĩ cũng thường nhìn vấn đề theo hướng tích cực, khiến nhiều bạn bè trêu "đầu toàn hoa", nghĩ gì cũng đẹp. "Nhiều người bảo tôi vô tư quá, nhưng nhờ thế tôi không bị stress nhiều", cô nói.