Hari Won: 'Giá như tôi được biết sớm về HPV'

Hari Won cho biết từng mong ai đó sớm nói rằng phòng vệ HPV là điều cần thiết để tự bảo vệ sức khỏe bản thân.

Với vai trò người truyền cảm hứng trong chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", Hari Won chia sẻ về những biến cố sức khỏe mà cô đã trải qua, với mong muốn trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Trong đó cô muốn gửi gắm thông điệp đến phụ nữ biết chủ động phòng vệ HPV, góp phần tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra.

Hari Won tham gia chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ năm 19 tuổi, Hari Won đã có thói quen thăm khám phụ khoa định kỳ, bởi cô hiểu chuẩn bị tốt cho sức khỏe sinh sản là điều nên làm. Năm 27 tuổi, khi nhận kết quả nghi ngờ ung thư, nữ ca sĩ đã rất sợ hãi. "Giá như ai đó nói với tôi sớm hơn về HPV và các bệnh lý liên quan, có thể mọi chuyện đã khác", Hari Won bày tỏ.

Thực tế, trong suốt thời thanh xuân, cô gần như chưa từng trò chuyện nghiêm túc với người thân về sức khỏe sinh sản. Cô được dạy phải ngoan, giữ mình, nhưng chưa ai nói với cô rằng HPV có thể lây qua đường tình dục. Việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến các bệnh như: mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung. "Tôi vốn nghĩ mình sống lành mạnh là đủ, nên rất hoang mang khi nhận kết quả chẩn đoán nghi mắc ung thư cổ tử cung", cô nói.

May mắn phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nên có thể điều trị, song với cô, việc chấp nhận mình mắc bệnh nan y là quãng thời gian rất khó khăn. Thậm chí lúc này, ký ức vẫn in đậm.

Có lúc cô cảm giác đó là câu chuyện của ai khác, không phải của bản thân. Cũng từ đó, nữ ca sĩ thấy "từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống trở nên quý giá". Cô đồng thời chủ động hơn trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, phòng vệ HPV cho chính mình và những người xung quanh. Từ trải nghiệm cá nhân, cô cũng gửi gắm tới những người phụ nữ thông điệp "Bạn là người viết nên câu chuyện của chính mình" qua video truyền thông về HPV.

Câu chuyện của Hari đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cặp mẹ và con gái cùng chủ động phòng vệ HPV. Chị Thu Hà (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi từng nghĩ HPV và các bệnh lý liên quan chỉ là vấn đề của người trẻ. Sau khi xem câu chuyện của Hari Won, tôi nhận ra rằng ở bất cứ độ tuổi nào cũng cần chủ động phòng vệ HPV", chị Thu Hà cho hay. "Bỏ qua ngại ngùng, trò chuyện với con về HPV bỗng trở nên dễ dàng hơn".

Tương tự, chị Ngọc Duyên (40 tuổi, TPHCM) cũng quyết định đưa con gái đến cơ sở y tế để được tư vấn về các biện pháp phòng vệ HPV. "Tôi nhận ra việc im lặng vì nghĩ con còn nhỏ là sai lầm", chị Duyên cho hay. Nhờ Hari, chị Duyên đã mạnh dạn mở lời và thấy con gái tiếp nhận rất tự nhiên. "Giờ hai mẹ con đều đã dự phòng HPV, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều", chị Duyên nói.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2018, cứ 2 phút, trên thế giới lại có một phụ nữ tử vong do mắc ung thư cổ tử cung.

Bên cạnh đó, Theo Globocan, năm 2022, Việt Nam được ước tính có hơn 4.600 người được chẩn đoán mắc mới các loại ung thư liên quan đến HPV, và có hơn 2.500 trường hợp tử vong do ung thư cổ tử cung được ghi nhận. Trong khi đó, ung thư cổ tử cung là loại ung thư duy nhất có thể dự phòng gần như hoàn toàn bằng các phương pháp an toàn, đơn giản và ít tốn kém.

"Phá vỡ im lặng về HPV không chỉ là một hành động chăm sóc sức khỏe, mà còn là cách để kết nối yêu thương giữa các thế hệ", Hari Won chia sẻ. Cô kỳ vọng câu chuyện của mình sẽ là động lực để nhiều người bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên với người thân để cùng nhau chủ động phòng vệ, vì tương lai khỏe mạnh.

Thế Đan - Thi Thảo