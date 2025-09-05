Hari Won: 'Cần phá vỡ nhiều định kiến về HPV'

Ca sĩ, diễn viên Hari Won, 40 tuổi, cho rằng cần phá vỡ định kiến về vi rút HPV để phụ nữ chủ động dự phòng, không còn e ngại các bệnh liên quan.

Tham gia Chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", Hari Won cho biết phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ 27 tuổi. Ung thư cổ tử cung thường có liên hệ mật thiết với týp nguy cơ cao của loại vi rút gây u nhú ở người - HPV.

Ca sĩ, diễn viên Hari Won và TS.BS Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y khoa của MSD, trong buổi chia sẻ về HPV tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

13 năm chiến đấu với bệnh ung thư, nữ ca sĩ nhận ra có nhiều định kiến chưa đúng, điển hình là quan niệm về việc thăm khám phụ khoa định kỳ. Phụ nữ thường ngại khám phụ khoa vì cho rằng không cần thiết hoặc là vấn đề nhạy cảm. Đây là định kiến cần thay đổi, vì thăm khám phụ khoa nên được coi là hoạt động bình thường nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, Hari cũng từng chịu ảnh hưởng từ những quan niệm khác về HPV, như: người nhiễm vi rút này có lối sống không chuẩn mực, hoặc đây là chủ đề nhạy cảm, không được nhắc tới. Những quan niệm này làm tăng áp lực tâm lý cho Hari Won khi nhận chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung.

Sau khi vượt qua cú sốc, Hari Won bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Cô muốn nhấn mạnh ung thư cổ tử cung không phải căn bệnh do "sống sai". Bên cạnh đó, ung thư cổ tử cung có khả năng chữa khỏi nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

"Hồi đó, cứ 1-2 tháng là Hari đi khám phụ khoa. Đôi khi chỉ bị viêm nhẹ, cần uống một gói thuốc thôi, nhưng Hari vẫn kiểm tra đều đặn vì hiểu nếu phát hiện sớm, việc điều trị sẽ nhẹ nhàng, tiết kiệm chi phí. Nếu để bệnh nặng rồi mới chữa, sẽ khổ gấp nhiều lần", nữ ca sĩ cho biết.

Hari Won cũng chủ động rủ bạn bè đi khám cùng để khuyến khích họ, giúp họ bớt ngại, thêm rằng đang duy trì khám định kỳ 6 tháng/lần để kiểm tra sức khỏe.

Ca sĩ Hari Won chia sẻ về hành trình vượt qua bệnh ung thư cổ tử cung. Ảnh: Quỳnh Trần

Việc ca sĩ Hari Won công khai câu chuyện sức khỏe của bản thân không chỉ là hành động cá nhân, mà còn là lời kêu gọi cộng đồng nhìn nhận HPV và các bệnh lý liên quan một cách đúng đắn, khoa học và không kỳ thị. Theo nữ ca sĩ, sự im lặng từng khiến nhiều phụ nữ giấu đi nỗi sợ, bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm. Cô không muốn việc này tiếp diễn.

"Tôi muốn câu chuyện mắc bệnh ung thư cổ tử cung không còn là điều cấm kỵ, trở thành động lực để phòng vệ. Im lặng không bảo vệ bạn, lên tiếng mới là sức mạnh", nữ ca sĩ nhắn nhủ.

Chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng HPV" được phát động từ đầu 2025, đang diễn ra trên toàn quốc. TS.BS Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y khoa của MSD Việt Nam, đơn vị đồng hành cùng chiến dịch, cho biết câu chuyện thật và can đảm của nữ ca sĩ giúp giảm đi rào cản tâm lý khi nói về sức khỏe phụ nữ và các bệnh phụ khoa. Đồng thời, nghị lực và tinh thần lạc quan của nữ ca sĩ sẽ giúp khơi dậy ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe của mọi lứa tuổi.

"Không gì có sức lan tỏa và lay động mạnh mẽ bằng trải nghiệm thực tế. Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có quyền kiểm soát sức khỏe của chính mình, ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời", TS.BS Phan Trọng Giáo cho biết.

Văn Hà - Thi Quân