Hành trình hơn 10 năm từ thờ ơ thành người thân

Thế giới này luôn biến đổi không ngừng. Từ hàng triệu năm trước, tổ tiên loài người bắt đầu với cuộc sống săn bắt, hái lượm, quấn rơm quanh thân và ngủ trong hang động lạnh lẽo. Tuy nhiên, xã hội loài người càng tiến hóa, con người mong muốn ngày càng nhiều những tiện nghi vật chất phục vụ bản thân. Song song với những thay đổi đó, tư duy con người cũng biến đổi theo, ngày càng thích nghi với xã hội phát triển. Có những khi, con người trở nên bảo thủ với một số vấn đề, có thể do mình chưa biết rõ, có thể do bản thân không muốn tìm hiểu. Và đây, tôi xin chia sẻ một câu chuyện của bản thân tôi, những trải nghiệm đời người qua từng dấu mốc thời gian:



Những năm tôi 20 tuổi:



Bạn thân lớp đại học kể với tôi rằng người nhà bạn ấy vừa kéo lên công ty Bảo hiểm M để tranh cãi. Lý do vì ba bạn ấy có mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nhưng khi bị bệnh thì công ty bảo hiểm kêu là bệnh đó có sẵn từ trước nên không bồi thường, nên người nhà làm ầm lên, kiện tụng công ty bảo hiểm. Tôi nghe vậy, trong đầu liền nghĩ, công ty bảo hiểm thật tráo trở.



Tôi ở trọ. Bà chủ nhà trọ của tôi là một tư vấn viên bảo hiểm. Lúc thu tiền trọ thì bà ấy thể hiện rất bề trên, khi muốn tư vấn bảo hiểm cho mẹ tôi thì bà ấy lại ngọt nhạt, tôi thấy bà ấy thật thảo mai và nghĩ rằng làm tư vấn viên bảo hiểm là nghề siêu dễ, ai cũng có thể làm tư vấn viên được. Tôi cười nhạt.



Tôi đọc báo, thấy nhan nhản trên đó nào là tư vấn viên lừa tiền khách hàng, tư vấn sai sản phẩm khiến khách hàng không được bồi thường... ác cảm chồng chất. Tôi tốt nghiệp, xin vào làm ở một ngân hàng, vài năm sau, ngân hàng bắt đầu liên kết độc quyền với Prudential. Lúc này tôi bắt buộc phải đi học nghiệp vụ bảo hiểm, bắt buộc phải có mã số đại lý, nhìn trên bảng minh họa họ tên mình hiện nguyên hình trên đó. Tôi có chút không vui, tôi thoáng nghĩ mình đã ở ngang hàng mấy bà nội trợ tư vấn viên rồi sao. Rất chi là không hài lòng.



Những năm tôi 30 tuổi:



Tôi có nhiều trải nghiệm trong công việc và trong cuộc sống. Trầm lặng hơn, nhìn cuộc đời ở nhiều khía cạnh hơn, thấm thía hơn. Tôi biết rằng bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó, không có gì là tự nhiên, tự động xảy đến cả. Tôi đã thấy rất nhiều lần, thấy tận mắt các bạn Prudential nhiệt tình hỗ trợ để bồi thường hợp đồng cho khách hàng như thế nào. Tôi thấy được mọi người vui như thế nào khi khách hàng được chấp thuận bồi thường, điều đó chứng tỏ những giá trị mà Prudential đã cam kết, đồng hành, hỗ trợ khách hàng những lúc khó khăn. Thế nên, những trường hợp bị từ chối bồi thường nhất định là có lý do của nó, hợp đồng vẫn ở đó, pháp luật vẫn hiện hữu, không có chuyện bất kỳ công ty bảo hiểm nào tráo trở với khách hàng. Nếu có thì chính họ đã tự đào hố chôn danh tiếng của doanh nghiệp mình, không thể tồn tại trên bất kỳ thị trường tài chính nào. Thế nên, bài học rút ra là với bất kỳ một câu chuyện nào bạn được kể lại, nó chỉ là kể trên khía cạnh và góc nhìn của người kể, người nghe nên tự tìm hiểu và phán đoán trên kiến thức và thông tin của chính mình. Đừng để bản thân bị đánh lừa và cuốn theo dư luận.

Do đặc thù công việc, tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều khách hàng, nhiều đồng nghiệp ở nhiều phòng ban khác nhau. Những con người đó mang nhiều tính cách và cách hành xử rất khác, có rất nhiều người trí thức, cư xử hòa nhã, thân thiện. Có nhiều người tuy không học cao, chỉ là những người buôn bán ở chợ nhưng rất hào sảng và giữ chữ tín. Tuy nhiên, cũng có những người giữ kiểu cư xử bề trên, nghĩ mình là má thiên hạ. Thế nên, thói cư xử hống hách, thảo mai thì tầng lớp nào cũng có, nghề nào cũng có dù là hàng không vũ trụ NASA, chính khách, chính trị gia hay tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ thì cũng không ngoại lệ. Vì nó thuộc về tính cách, chứ không phải là vấn đề trình độ văn hóa cao hay thấp. Thế nên, đừng vì một thiểu số không tốt mà đánh giá toàn bộ đều không tốt.

Ngành nghề nào cũng vậy, luôn sẽ có một tỷ lệ nhất định khách hàng không hài lòng sản phẩm và dịch vụ. Ngân hàng cũng vậy, mỗi ngày chúng tôi phải giải quyết vài khiếu nại là chuyện thường tình hay đi máy bay chẳng hạn: máy bay trễ chuyến, hủy chuyến, thất lạc hành lý vẫn xảy ra như cơm bữa đấy thôi. Và bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, ông bà ta có câu "chín người mười ý", huống chi các công ty bảo hiểm nhân thọ tổng cộng có hàng chục triệu khách hàng thì việc có một số ít khách hàng không hài lòng là chuyện có thể chấp nhận được. Chúng ta không thể nhìn vào số ít khách hàng khiếu nại mà bỏ qua những giá trị lớn lao mà bảo hiểm đã làm được, chẳng hạn như: tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm năm 2022 khoảng 64.000 tỷ đồng (số liệu Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính). Bởi thế, càng có nhiều trải nghiệm, giúp tôi có một cái nhìn khách quan hơn về các vấn đề trong cuộc sống.

Tôi có một khách hàng rất dễ thương, chú ấy 64 tuổi. Tôi bán cho chú ấy hợp đồng bảo hiểm, nhưng cứ cảm thấy áy náy, vì chú ấy lớn tuổi nên số tiền bảo hiểm không cao, đóng phí khoảng 5 năm thì số tiền bảo hiểm bằng với số tiền phí đóng vào, cộng với bị loại trừ do có bệnh sẵn. Chú ấy mua vì ủng hộ tôi, chú ấy cũng biết giá trị bảo vệ không nhiều vì chú đã cao tuổi. Tôi thấy áy náy mãi nhưng tôi vẫn làm hợp đồng cho chú vì tôi phải chạy doanh số.

Hai năm sau, chú ấy mất vì Covid-19. Con gái chú gọi cho tôi, nói rằng chú ấy đã dán số điện thoại của tôi trên bìa hợp đồng bảo hiểm, tôi hướng dẫn con gái chú làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm tử vong. Lúc này, tôi biết rằng, tử thần không bỏ qua bất kỳ ai, ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng trong cuộc đời của ai đó, nên không bao giờ là quá già để mua một hợp đồng bảo hiểm, miễn trước 65 tuổi thì không bao giờ là quá muộn.

Sau tất cả, bây giờ tôi là một tư vấn viên bảo hiểm của Prudential. Những trải nghiệm hơn 10 năm đi làm dạy tôi rằng nghề nào cũng đáng trân quý. Tim Cook làm việc miệt mài để mang đến những chiếc iPhone chấn động giới công nghệ, Trương Nghệ Mưu sáng tạo không ngừng mang đến những thước phim để đời cho khán giả, còn chúng ta - hãy làm việc hăng say để mang đến những sản phẩm bảo vệ tài chính và sức khỏe cho càng nhiều gia đình càng tốt. Mỗi người hãy là những chú ong miệt mài trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Và hãy luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình.

Nguyễn Hiếu Ngọc

