Hành trình bí mật đến phút chót của Thủ tướng Anh tới Kiev

Để đến Kiev, Thủ tướng Johnson phải đi xuyên đêm, đổi qua nhiều phương tiện khác nhau và thông tin về hành trình hoàn toàn được giữ kín.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9/4 bất ngờ xuất hiện ở thủ đô Kiev của Ukraine và hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hình ảnh Thủ tướng Johnson xuất hiện trên đường phố Kiev khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi trong cuộc họp báo một ngày trước đó, ông Johnson vẫn liên tục né tránh các câu hỏi về khả năng gặp Tổng thống Zelensky ở Kiev.

Phố Downing mới đây công bố thêm một số chi tiết về chuyến đi bí mật này, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo một quốc gia G7 tới Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Anh Boris Johnson đi bộ dọc một con phố ở Kiev sau cuộc gặp ngày 9/4. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Thủ tướng Johnson đã muốn đến Kiev từ nhiều tuần trước, nhưng kế hoạch bị cản trở bởi những lo ngại về an ninh, do quân đội Nga lúc đó chưa rút khỏi khu vực quanh thủ đô Ukraine.

Chuyến đi cuối cùng được thực hiện hơn 10 ngày sau khi Nga tuyên bố rút lực lượng khỏi ngoại ô Kiev. Quyết định cuối cùng được đưa ra ngay trước khi ông lên đường, dựa trên lời khuyên từ các quan chức an ninh. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hành trình này vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp và rủi ro, khi ông Johnson đã phải đi xuyên đêm.

"Thủ tướng bắt đầu lên đường vào tối 8/4 và ông đã di chuyển suốt cả đêm đó. Ông quay về Anh vào sáng 10/4", phát ngôn viên của số 10 phố Downing, tức Phủ Thủ tướng Anh, nói.

Người phát ngôn cho hay ông Johnson đã đến và rời khỏi Kiev bằng nhiều loại phương tiện khác nhau, từ xe hơi, trực thăng, máy bay quân sự và cả tàu hỏa, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Trong video được Công ty Đường sắt Ukraine công bố sau chuyến đi, Thủ tướng Johnson có mặt trên đoàn tàu hỏa từ Ba Lan đến Ukraine. "Tôi đang đi trên một chuyến tàu tuyệt vời và muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các nhân viên của Công ty Đường sắt Ukraine vì những gì các bạn đang làm", ông nói.

Việc không có bất kỳ tin tức nào về chuyến đi bị rò rỉ trước cho thấy chỉ rất ít người có thể đã biết về kế hoạch này, giới chuyên gia đánh giá.

Tại Kiev, Thủ tướng Johnson trao đổi với Tổng thống Zelensky gần một tiếng, sau đó cùng nhau đi bộ tới Quảng trường Độc lập trong khoảng 30 phút, theo phát ngôn viên số 10 phố Downing.

Sau khi trở về, hai bên tiếp tục tổ chức cuộc gặp song phương ngay trên bàn ăn trưa, với đầy đủ quan chức hai bên tham gia. Bữa trưa được bắt đầu bằng món salad phomai dê và súp gà, món chính có thịt bò nướng và bánh bao anh đào để tráng miệng.

Khi được hỏi ai đã tháp tùng Thủ tướng Johnson trong chuyến thăm, người phát ngôn cho biết đây là phái đoàn rất nhỏ, chỉ gồm một thành viên trong văn phòng của ông và đội ngũ an ninh.

Anh ban đầu muốn giữ kín thông tin Thủ tướng Johnson có mặt ở Kiev cho tới khi ông rời khỏi Ukraine. Tuy nhiên, thông tin đã bị đại sứ quán Ukraine tại Anh vô tình thông báo trên Twitter vào chiều 9/4, khi cơ quan này đăng ảnh lãnh đạo hai nước đang trò chuyện với dòng chú thích "Thật bất ngờ".

Chuyến đi bí mật của Thủ tướng Anh tới Kiev Thủ tướng Johnson và Tổng thống Zelensky đi dạo đên đường phố Kiev ngày 9/4. Video: News.com.au.

Ông Johnson được tặng một con gà trống bằng gốm khi đi dạo cùng Tổng thống Zelensky trên đường phố Kiev. Trong video được chia sẻ trên mạng, Thủ tướng Anh có vẻ bối rối về ý nghĩa của món quà và hỏi liệu có phải nó được dùng để rót rượu không.

Tuy nhiên, trên thực tế, con gà trống bằng gốm này đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực kháng cự của Ukraine trước lực lượng Nga, sau khi người ta chia sẻ những bức ảnh cho thấy bức tượng gà trống của nghệ sĩ Prokip Bidasiuk còn nguyên vẹn trên nóc một chiếc tủ bếp giữa khung cảnh tan hoang vì pháo kích ở thị trấn Borodianka, ngoại ô Kiev.

Khi được hỏi Tổng thống Ukraine có giải thích về tầm quan trọng của món đồ với Thủ tướng Johnson không và liệu nó có được đặt tại số 10 phố Downing không, người phát ngôn cho biết ông đã mang nó về dinh thủ tướng ở Chequers.

"Thủ tướng biết rõ nó đã trở thành một biểu tượng ở Ukraine", người phát ngôn nói.

Sau chuyến thăm, Tổng thống Zelensky đã dành nhiều lời khen ngợi tới Thủ tướng Johnson dù ông chỉ dừng chân 5 tiếng ở Kiev, tuyên bố hành trình của lãnh đạo nước Anh sẽ "đi vào lịch sử".

"Ngài đã đến đây, và chúng tôi đặc biệt biết ơn vì điều đó. Chuyến thăm là minh chứng chân thực về những hỗ trợ mang tính quyết định và quan trọng từ Anh dành cho Ukraine. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn vì điều này, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này", ông nói.

Vũ Hoàng (Theo Independent, iNews)