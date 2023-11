Hành trình 13 năm của chàng sinh viên làm tư vấn viên bảo hiểm

Hành trình 13 năm viết những “Bức thư tình yêu” bảo vệ hơn 700 gia đình Việt của chàng sinh viên.

Năm 2010, tôi là cậu sinh viên năm 2 ngành Xây dựng. Khi ấy, tôi có cơ duyên tham gia ngày hội Prudential và bắt đầu trở thành tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ.



Ban đầu, tôi đã vấp phải những khó khăn thất bại khi khách hàng từ chối, định kiến phản đối của gia đình, bạn bè không có thiện cảm với nghề. Nhưng tính nhân văn của nghề là điều giữ chân tôi gắn bó hơn 13 năm và vượt qua mọi khó khăn, thử thách hay định kiến xã hội.

Hiện, tôi phục vụ chăm sóc hơn 700 gia đình khách hàng với các giải pháp bảo vệ từ Prudential. Tôi là MDRT từ 2018 đến nay và là thành viên Star Club 2023.



Tôi đã giúp gia đình khách hàng vượt qua biến cố khi không may nằm viện, mắc bệnh nan y hay tai nạn, hay vĩnh viễn không còn đồng hành với gia đình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi giúp được họ vượt qua những biến cố này. Đây là những câu chuyện mà tôi nhớ nhất trong hàng trăm khách hàng tôi đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Câu chuyện thứ nhất



Vào một ngày cuối tháng 9. 2019 chị báo tin anh bị tai nạn mất rồi em. Anh sinh 1982 là giáo viên Ngoại ngữ, chị sinh 1985 là nhân viên văn phòng. Anh chị có hai bé 10 tuổi và 2 tuổi, tham gia bảo hiểm từ năm 2013. Ngày 7/9/ 2019 chị báo tin anh bị tai nạn. Chị kể trên đường đi dạy về nhà lúc 6h trời tối, đường chưa bật đèn anh tông vào đuôi xe tải đang dừng không bật đèn, anh bị chấn thương vùng ngực máu chảy xối xả, người ta đưa anh vào viện nhưng anh mất trong phòng cấp cứu.



Tôi đã đến hỏi thăm và chia buồn cùng gia đình chị. Nhìn hai bé còn thơ tôi chạnh lòng đôi vai chị sẽ nhọc nhằn thêm để lo cho hai bé sau này. Những ngày sau đó, tôi giúp chị hoàn tất các thủ tục để nhận quyền lợi nhanh nhất có thể để phần nào giúp chị có tài chính khi anh là người trụ cột mất đi. Thương nhất là bé 2 tuổi cha mất bé nhớ hơi ấm sự yêu thương của ba. Những ngày tôi ghé làm các giấy tờ và thủ tục chi trả bé ngồi vào lòng tôi để bớt nhớ, tôi cũng ôm bé vào lòng 2 mắt cay cay.

Câu chuyện thứ hai



Còn câu chuyện thứ hai, tôi đã hỗ trợ một gia đình không may qua đời vì bệnh Covid-19. Chị là mẹ đơn thân sinh năm 1961, làm nhân viên kế toán có một bé con gái duy nhất sinh năm 2004. Chị tham gia bảo hiểm năm 2015 để bé là người thụ hưởng. Vào 3/9/2021, khi TP HCM bị phong tỏa do Covid-91. Chị là người không may mắn trong số hàng triệu người mất do căn bệnh này, bé con chị là một trong hơn 4.400 bé mồ côi tại Việt Nam thời điểm đó.



Ngày chị mất trước đó ba mẹ chị cũng mất trước vài ngày. Khi một người bạn chị báo tin tôi rơi nước mắt đặt câu hỏi bé con chị sẽ sống sao khi mẹ và ông bà đều qua đời, bé còn ngây thơ do có mẹ chăm từ nhỏ chưa tự lập được nhiều.



Chị mất 1 tháng sau gia đình mới nhận được tro cốt kèm giấy báo tử. Tôi cũng hướng dẫn khách hàng giải quyết quyền lợi bảo hiểm chờ đến 1/4/2022 bé đủ 18 tuổi tôi đã hoàn tất thủ tục chi trả cho bé số tiền của mẹ.

Câu chuyện thứ ba

Chị 1 nhà báo đang công tác tại HTV sinh 1985. Anh là nhà biên kịch, nhà báo sinh 1985 có một bé 2017. Chị tham gia 2 giải pháp bảo hiểm năm 2015.

Năm 2018 chị phát hiện u não ác tính nên đã gọi cho, tôi hướng dẫn các thủ tục cần thiết, các giấy tờ cần khi điều trị. Sau điều trị tôi đến hỗ trợ giải quyết bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau cho chị. Từ đó, sức khỏe chị yếu hẳn. Từ một người năng động, chị bế bé về Đà Lạt sống cùng ba và chị gái chị để tiện chăm sóc.



Đến 2022, tình trạng chị chuyển biến xấu hơn. Ngày 19/4, anh gọi cho tôi nói "Chị mất trên Đà Lạt rồi em, anh lo cho chị xong mới gọi cho em". Tôi cũng cố gắng giải quyết các thủ tục nhanh nhất có thể. Dù chị không còn những với số tiền này tôi tin chắc sẽ giúp anh lo cho tương lai bé thành tài như chị mong ước.



Tính nhân văn của nghề làm tôi luôn cố gắng học hỏi, thay đổi cách làm, thay đổi cách phục vụ để làm sao chăm sóc và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng nhất, đồng thời giúp tôi yêu và gắn bó với nghề lâu hơn.

Trần Ngọc Lượm