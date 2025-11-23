Hàng trăm nghệ nhân quốc tế sắp dự Lễ hội Cồng chiêng

Lâm ĐồngLễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á diễn ra tại Đà Lạt từ 18/12 đến 2/1/2026, quy tụ các đoàn nghệ thuật từ 5 quốc gia trong khu vực và 11 đoàn trong nước.

Đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 23/11 cho biết lễ hội có chủ đề "Âm vang Di sản – Gắn kết tương lai".

Sự kiện có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật cồng chiêng đến từ Campuchia, Lào, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Trong nước, ngoài 6 đoàn chủ nhà Lâm Đồng còn có đại diện của Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum và Phú Thọ (dân tộc Mường và Thái).

Điểm nhấn của lễ hội là đêm "Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á" tối 20/12 tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt. Hơn 200 nghệ nhân sẽ trình diễn kết hợp giữa cồng chiêng truyền thống và âm nhạc đương đại. Sự kiện dự kiến xác lập kỷ lục về không gian trình diễn cồng chiêng kết hợp văn hóa nghệ thuật lớn nhất.

Một tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên có kết hợp cồng chiêng tại Đà Lạt, tháng 7/2025. Ảnh: Khải Nguyên

Trước thời gian khai mạc chính thức, các hoạt động biểu diễn đường phố phục vụ du khách sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 17/12 tại khu vực trung tâm Đà Lạt. Du khách cũng có thể trải nghiệm các hoạt động bên lề như trình diễn thời trang thổ cẩm, tham quan hội chợ Di sản Cà phê toàn cầu 2025 và không gian thưởng thức cà phê.

Tại Nhà truyền thống Bon N’Jiêng (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông cũ) diễn ra liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I từ ngày 28–29/12 với sự góp mặt của tất cả các đội cồng chiêng xuất sắc trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Đây cũng là hoạt động thể hiện cam kết của địa phương với Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Sự kiện còn góp phần nhằm quảng bá di sản văn hóa, thúc đẩy giao lưu quốc tế và giới thiệu hình ảnh con người và vùng đất Lâm Đồng, thu hút khách du lịch thông qua các hoạt động lễ hội, bản sắc văn hóa dân tộc Tây Nguyên.

Khải Nguyên