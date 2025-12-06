Hàng trăm ha thanh long ngâm lũ ở Lâm Đồng

Một góc xã Hàm Liêm với hàng trăm ha thanh long còn ngập sâu trong nước lũ, chiều 5/12. Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ về hạ du Sông Cái đã gây ngập lụt trên diện rộng tại xã Hàm Liêm, phường Hàm Thắng, giáp phường Phan Thiết.
Thanh long được là cây trồng chủ lực, biểu tượng nông nghiệp và kinh tế quan trọng của tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng).
Kế bên xã Hàm Liêm, trận lũ lịch sử cũng gây ngập hơn 520 ha cây trồng tại phường Hàm Thắng gồm cây ăn quả, cây lâu năm, lúa, hoa màu, thanh long… trong đó có hơn 100 ha thanh long bị thiệt hại nặng. Phần lớn là diện tích đang chong đèn và chuẩn bị chong đèn cho vụ Tết 2026.
Vườn thanh long hơn 300 trụ của gia đình ông Nguyễn Thanh Hồng gần đó cũng bị thiệt hại nặng. Nước lũ mang theo nhiều cỏ rác dính vào cành trụ thanh long. Ngay khi nước vừa rút, ông ra vườn dọn dẹp vệ sinh.
Một lượng lớn phân chim cút được ông Hồng tập kết ở góc vườn chờ bón cho cây cũng bị lũ cuốn hỏng, thiệt hại gần 10 triệu đồng. Ông lo lắng khi nhiều trụ thanh long đã có dấu hiệu thối rễ. “Chăm thanh long như chăm con mọn, đang tuổi cho trái thì gặp nạn. Quá đau khổ”, ông nói và cho hay vụ Tết tới “coi như đói”.
Vườn thanh long của ông Hồng đã ra bông, nhưng theo chủ vườn do thanh long bị no nước, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trái.
Vườn thanh long ở phường Hàm Thắng ngâm trong nước lũ chờ rút.
Phước Tuấn - Việt Quốc
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.