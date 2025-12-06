Hàng trăm ha thanh long ngâm lũ ở Lâm Đồng

Một góc xã Hàm Liêm với hàng trăm ha thanh long còn ngập sâu trong nước lũ, chiều 5/12. Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ về hạ du Sông Cái đã gây ngập lụt trên diện rộng tại xã Hàm Liêm, phường Hàm Thắng, giáp phường Phan Thiết.

Thanh long được là cây trồng chủ lực, biểu tượng nông nghiệp và kinh tế quan trọng của tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng).