Hàng trăm căn nhà xã hội tại Bắc Ninh có giá gần 19 triệu đồng một m2

Hơn 800 căn nhà xã hội tại phường Bắc Giang có giá bình quân gần 19 triệu đồng một m2, tương đương giá căn hộ từ 600 triệu đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán và cho thuê khu nhà xã hội số 02 tại khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang). Dự án có tên thương mại là EcoHome Sông Thương, do Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thủ Đô (Capital House) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công từ tháng 4 với quy mô vốn 1.145 tỷ đồng, cung ứng 1.032 căn hộ (827 căn để bán và 205 cho thuê). Diện tích các căn nhà ở xã hội từ 32 m2 đến 63 m2.

Với giá bán hơn 18,9 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì), người mua cần trả từ 604 triệu đến gần 1,2 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại đây. Giá cho thuê hơn 125.000 đồng một m2, tương đương một căn từ 4 triệu đến 7,9 triệu đồng một tháng.

Như vậy, đây là dự án có đơn giá bán cao nhất tại Bắc Ninh tính đến thời điểm hiện tại. Bởi nhiều dự án mở bán trước đó giá dao động 15-18 triệu đồng mỗi m2. Đơn cử, hơn 900 căn nhà xã hội thuộc khu đô thị mới Quế Võ có giá 18,8 triệu đồng một m2. Hay hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh của liên danh Evergreen Bắc Giang đang mở bán 16,8 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 470 triệu.

Theo thông báo của Sở Xây dựng, hơn 800 căn tại EcoHome Sông Thương đã đủ điều kiện mở bán. Dự án dự kiến bàn giao vào quý II năm sau.

Bắc Ninh là địa phương có kết quả tích cực về xây dựng nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hoàn thành hơn 12.600 căn hộ, đạt gần 80% chỉ tiêu được giao trong năm (khoảng 15.920 căn). Tỉnh còn 3 dự án đang triển khai với số căn đăng ký hoàn thành hơn 3.600 căn trong cuối năm nay. Tỉnh này đăng ký xây 20.000 căn nhà ở xã hội vào 2026, tăng hơn 11%.

Ngọc Diễm