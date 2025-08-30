Hàng quán mở xuyên đêm phục vụ khách xem tổng duyệt diễu binh

Nhiều hàng quán nằm dọc các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua hay khu vực tập kết mở bán xuyên đêm, tăng lượng đồ ăn và nhân viên phục vụ.

Đêm 29/8, người dân và du khách ngồi chật kín hai bên vỉa hè khu vực đầu đường Thanh Niên giao với Quan Thánh. Hơn chục cửa hàng ăn uống mở cửa xuyên đêm phục vụ khách. Đây là tuyến đường tập kết của các loại xe bánh lốp và bánh xích trước khi đoàn xe chạy vào Quảng trường Ba Đình.

Hàng quán đầu đường Thanh Niên mở cửa cả đêm. Ảnh: Tâm Anh

Hơn 22h, chị Bảo Ngân, chủ quán cơm bình dân ở số nhà 11, vẫn tất bật làm đồ ăn. Chị cho biết ngày thường chỉ bán đến chiều nhưng ngày tổng duyệt và chính lễ hôm 2/9 sẽ mở cửa xuyên đêm. Ngoài bán cơm theo suất, dao động từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng, chị cũng cho thuê chỗ ngồi với giá 150.000 đồng. Vị trí trước quán đủ cho khoảng 10 người ngồi.

Cách đó vài số nhà, quán Ông bà tào phớ với một khoảnh sân nhỏ phía trong ngõ đông kín người. Quán bán các loại đồ ngọt như tào phớ, các loại chè, đồ ăn ngọt. Chủ hàng mở cửa suốt đêm để phục vụ khách mua chỗ với giá 100.000 đồng một người. Quán còn bán cho nhóm khách ngồi ở phía vỉa hè đối diện, nhờ các shipper là nhân viên an ninh.

"Các anh bộ đội và công an làm nhiệm vụ ở đây rất thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi ship đồ qua bên kia đường cả đêm", chủ quán cho hay.

Các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình như Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Đội Cấn nhiều hàng quán vẫn mở cửa phục vụ người dân lúc nửa đêm dù khu phố này đoàn diễu binh không đi qua, chỉ là điểm tập kết trước khi vào Quảng trường Ba Đình. Chị Hà My, chủ quán bún măng - mọc tại số 11 Thụy Khuê, cho hay ngày thường mở hàng đến 14h, nay cũng bán xuyên đêm, nhập lượng đồ ăn cho buổi tối tương đương ban ngày.

Bên trong quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Học lúc 23h. Ảnh: Bích Phương

Tại đường Nguyễn Thái Học, gần nút giao Cửa Nam, nhiều quán cà phê "không ngủ". Anh Việt Anh, chủ Aroids Cafe trên đường Nguyễn Thái Học cho biết trong hai ngày tổng duyệt và lễ chính sẽ mở cửa từ 12 trưa đến tận ngày hôm sau, phục vụ khách chờ xem diễu binh.

Ngày 29/8, quán bắt đầu đông từ trưa, đến 17h ngừng nhận khách, kín chỗ khoảng 100 người, mức phụ thu 200.000 đồng mỗi người. Gần nửa đêm, trong và ngoài quán rộn ràng tiếng hát, hò reo của người dân dưới mưa. "Đây là cảnh tượng hiếm có trong đời", anh nói. Quán phải tăng cường nhân viên phục vụ, chủ quán cũng ở lại hỗ trợ nhân viên và chung vui cùng người dân, du khách.

Khu vực ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn, phòng đợi bình thường mở cửa đến 23h khi hết tàu, nhưng nay mở xuyên đêm phục vụ người dân xem diễu binh. Bên trong khu vực này có điều hòa, nhà vệ sinh phục vụ miễn phí cho người dân. Hầu hết xếp hàng ngoài vỉa hè, một số người tận dụng không gian này để mua đồ ăn hoặc nghỉ ngơi đôi chút. Phòng đợi ngày thường chỉ bán 100 cái bánh rán nhưng ngày này nhập 1.000 chiếc.

Quày đồ ăn bên trong ga Hà Nội. Ảnh: Tú Nguyễn

Các hàng quán vỉa hè quanh khu vực cũng tấp nập, với các món ăn đêm như bánh mì, trứng, snack hay các đồ để tiện người dân mang đi. Hàng quán đa số nhập hàng gấp đôi, gấp ba ngày thường, bán đúng giá hoặc chỉ tăng nhẹ 10%.

Anh Mạnh Dũng, 55 tuổi, cho biết hằng ngày vợ anh bán hàng là chính, đến 19h nghỉ về ăn cơm. Song nay hai vợ chồng cùng làm, phục vụ khách cả đêm ngày tổng duyệt và chính lễ. Ngày thường quán bán đồ uống như trà đá, nước ngọt, hiện nhập thêm nhiều loại đồ ăn nhẹ như bim bim, hạt hướng dương, trứng luộc, hay áo mưa để thuận tiện cho khách mua.

"Tôi làm bảo vệ nên quen thức đêm. Thật sự mê cái không khí này quá nên quyết định bán hàng góp vui, cùng hòa mình vào ngày hội", anh Dũng cho hay, vẫn giữ giá 5.000 đồng một cốc trà đá, sẵn sàng miễn phí nước cho những người làm nhiệm vụ như tình nguyện viên.

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào 6h30 sáng 30/8 tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh khoảng 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Nhóm phóng viên