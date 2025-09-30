Hàng quán đóng cửa, xoay xở tránh mưa ngập vì bão Bualoi

Hà NộiNhiều hàng quán ở "rốn" ngập tại Hà Nội phải dịch chuyển đồ tránh ngập, thậm chí đóng cửa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi.

Mưa lớn kéo dài từ sáng 30/9 khiến Thủ đô xuất hiện 65 điểm ngập úng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều hàng quán, trong khi nhu cầu mua sắm hàng thiết yếu của người dân tăng cao.

Nằm ở vùng trũng của Hà Nội, phần lớn hàng quán tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, đóng cửa giữa mưa ngập. Chuỗi cửa hàng La Pizza Steak dừng bán hàng tại cơ sở khu này trong hai ngày (29/9 và 30/9). Họ có 5 cửa hàng tại Hà Nội và Hưng Yên. Đồ đạc được di chuyển sang cơ sở phường Tây Mỗ cách đó 1 km trước khi hoàn lưu bão Bualoi đổ bộ Hà Nội.

"Chúng tôi chỉ mong ông trời đừng mưa thêm, bởi ảnh hưởng tới thực phẩm trữ đông, đồ đạc nếu nước ngập tràn vào tầng hầm", ông Tuấn Trương, chủ chuỗi cửa hàng nói và cho biết thêm đơn vị phải cắt cử hai nhân sự túc trực thường xuyên để ứng phó sự cố, dọn dẹp cửa hàng khi nước rút. Tại cơ sở của chuỗi này ở khu đô thị Vinhomes Smart City, các đơn online vẫn có thể phục vụ, giảm bớt thiệt hại khi nước ngập dâng cao.

Cùng khu vực Nam An Khánh, bà Bùi Thị Hiền, chủ quán Tiệm ốc nhà Ball, cho biết đây là lần ngập sâu thứ hai trong gần 40 ngày qua. Lần ngập trước đó mới diễn ra hồi cuối tháng 8, do ảnh hưởng của bão Kajiki khiến toàn khu bị mất điện trong 3 ngày.

Thuê cửa hàng tại khu này từ năm ngoái, bà Hiền cho biết "không ngờ nền khu này thấp và thường xuyên ngập như vậy". Mưa lớn, ngập sâu, cửa hàng không thể xoay xở bán hàng online, chỉ có thể đóng cửa và túc trực kê đồ lên cao, tránh tổn thất nặng hơn.

Nhiều hàng quán kinh doanh tại Khu đô thị Geleximco bị ảnh hưởng do ngập nước. Ảnh: Hoàng Giang

Không chỉ vậy, nhiều cửa hàng thời trang, ăn uống, giao hàng tại Hà Nội cũng đồng loạt thông báo trên fanpage về việc đóng cửa để tránh ảnh hưởng bão Bualoi. Lúc 17h, HakyFood, một đơn vị chuyên ship đồ ăn đêm thông báo tạm dừng bán hàng tối 30/9 do nhiều tuyến đường ngập lụt khiến việc đi lại thiếu an toàn. Đơn vị cho biết sẽ mở trở lại khi thời tiết ổn định. Tương tự, hãng thời trang JM Dress cũng đóng cửa sớm một số cửa hàng tại khu vực ngập sâu như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng...

Mưa ngập khiến việc vận chuyển hàng hóa, thực phẩm khó khăn. Tại nhiều chợ dân sinh Hà Nội, các loại thực phẩm như rau, thịt, trứng được người dân tăng mua để tích trữ.

Anh Xuân Lai, chủ một cửa hàng bán rau củ tại khu vực Nghĩa Tân, cho biết từ sáng, lượng mua các loại rau lá, củ tăng nhanh. Đến 17h, cửa hàng của anh đã hết một số mặt hàng để được lâu như bí, bầu, su hào, su su... "Mưa ngập khiến rau dập nát, nguồn hàng những ngày tới sẽ bị ảnh hưởng đồng nghĩa giá cả tăng ít nhiều", anh nói.

Giá rau ở chợ tăng cao, có loại gấp đôi so với ngày thường. Chẳng hạn, rau muống tăng lên 15.000 đồng một mớ, bắp cải cũng tăng lên khoảng 20.000 đồng mỗi kg.

Chị Huyền ở Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm, tranh thủ về sớm để ghé chợ mua đồ ăn cho ba ngày tới. Chị cho hay gia đình có thói quen mua đồ tươi sống theo ngày, nhưng do ảnh hưởng của bão, chị tăng lượng mua hơn 1 kg thịt heo để dữ trữ trong tủ lạnh. "Hiện giá thịt heo chưa thay đổi nhiều, mỗi kg sườn non khoảng 140.000 đồng, ba chỉ 180.000 đồng. Tôi mua sẵn cho những ngày tới bởi sau bão giá cả thường sẽ đắt hơn", chị Huyền cho hay.

Một quầy thịt heo ở Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm trong ngày mưa lớn 30/9. Ảnh: Ngọc Diễm

Trong khi đó, nhiều chuỗi siêu thị lớn chủ động bổ sung thêm hàng hóa, nhất là thực phẩm thiết yếu, đáp ứng nhu cầu gia tăng của người dân. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc Vận hành WinCommerce cho biết đơn vị đã lên kế hoạch tăng nguồn cung thực phẩm tươi sống như rau củ và thịt lên 50%, hàng thiết yếu (mì tôm, nước mắm, dầu ăn, gia vị...) tăng 20%.

Hãng cũng chủ động điều chuyển các mặt hàng rau củ quả như cải chip, bắp cải, cải thảo, cà chua, cà rốt... từ các nhà cung cấp và vùng sản xuất ở Lâm Đồng, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng và đầy đủ để phục vụ người tiêu dùng.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho hay các siêu thị của họ ở Lào Cai, Yên Bái cũng gặp tình trạng ngập tương tự Hà Nội. "Các mặt hàng của chúng tôi duy trì giá ổn định, hạn chế tình trạng giá lên xuống bất ngờ do có nhà cung ứng ổn định, ký hợp đồng dài hạn", bà Vân nói và cho biết thêm đơn vị có lượng dự trữ hàng lớn, đảm bảo nguồn cung và giá trong bối cảnh mưa bão diện rộng như hiện nay.

Thủy Trương - Ngọc Diễm - Ngọc Mai