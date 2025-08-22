Hàng nghìn người xem chương trình mừng Quốc khánh ở ba điểm cầu

Sân khấu chương trình được dựng kế bên Cột cờ, với các màn LED lớn, hiện đại. Ngoài Hà Nội, đêm nghệ thuật có hai điểm cầu ở Huế và TP HCM. Trước giờ diễn, ngoài những khán giả có vé vào trong, nhiều người tụ tập phía bên ngoài, chờ xem các tiết mục văn nghệ và màn pháo hoa ở cuối sự kiện.
Chương trình dài khoảng 100 phút, lấy ý từ bài thơ Học đánh cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nói về những thời cơ trong quá khứ và hiện tại của dân tộc. Ảnh: Vũ Toàn
Để vào trong, khán giả phải xếp hàng kiểm tra vé mời, đồ đạc cá nhân. Ảnh: Vũ Toàn
Ban tổ chức phát 3.000 giấy mời ở mỗi điểm cầu. Số vé này được gửi đến nhiều cơ quan, đoàn thể, lực lượng công an, bộ đội, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên. Ảnh: Vũ Toàn
Nhóm cựu chiến binh chụp ảnh cùng các em nhỏ tham gia biểu diễn văn nghệ trong chương trình ở điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Vũ Toàn
Êkíp phát các lá cờ nhỏ cho khán giả, để người xem hòa vào không khí chương trình. Ảnh: Vũ Toàn
Nhiều khán giả nữ chọn mặc áo dài khi đến sự kiện. Ảnh: Vũ Toàn
Đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Linh, Hà Anh Tuấn. Ngoài âm nhạc, các nghệ sĩ thể hiện trích đoạn kịch Tôi và chúng ta (nhà biên kịch Lưu Quang Vũ), bài thơ Đất nước (nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm).
Trang phục với họa tiết cờ đỏ sao vàng bùng nổ dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được nhiều khán giả chọn diện ở các "concert quốc gia". Ảnh: Vũ Toàn
Khán giả xem chương trình Thời cơ vàng 22/8. Ảnh: Vũ Toàn
"Biển" khán giả nhuộm đỏ khu vực khán đài bằng màu cờ Tổ quốc. Ảnh: Vũ Toàn
Tại điểm cầu Huế, chương trình diễn ra ở Ngọ Môn, nơi 80 năm trước vua Bảo Đại đứng trên lầu Ngũ Phụng đọc chiếu thoái vị. Sự kiện thu hút khoảng 5.000 khán giả. Ảnh: Võ Thạnh
Nhiều người mang theo các em nhỏ đến tham dự. Ảnh: Võ Thạnh
Tại TP HCM, chương trình được tổ chức tại Bến Nhà Rồng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Chương trình do Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp các thành phố thực hiện. Nhờ hiệu ứng từ các ''concert quốc gia'', bùng nổ nhất là chương trình Tổ quốc trong tim (ngày 10/8 ở Mỹ Đình), sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động được khán giả quan tâm dịp 2/9.
Hà Thu