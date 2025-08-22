Hàng nghìn người xem chương trình mừng Quốc khánh ở ba điểm cầu

Sân khấu chương trình được dựng kế bên Cột cờ, với các màn LED lớn, hiện đại. Ngoài Hà Nội, đêm nghệ thuật có hai điểm cầu ở Huế và TP HCM. Trước giờ diễn, ngoài những khán giả có vé vào trong, nhiều người tụ tập phía bên ngoài, chờ xem các tiết mục văn nghệ và màn pháo hoa ở cuối sự kiện.

Chương trình dài khoảng 100 phút, lấy ý từ bài thơ Học đánh cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nói về những thời cơ trong quá khứ và hiện tại của dân tộc. Ảnh: Vũ Toàn