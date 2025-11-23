Hàng loạt nhà đổ nát ở rốn lũ Đăk Lăk

Một góc thôn Mỹ Điền với nhiều căn nhà bị sập tường, trôi mái sau lũ, trong số hàng trăm nhà bị ảnh hưởng ở xã Hòa Thịnh (thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ).

Xã Hòa Thịnh rộng hơn 159 km2 với trên 30.000 dân. Với địa hình "lòng chảo", bao quanh bởi nhiều sông, hồ, khu vực này trở thành một trong những điểm ngập sâu nhất tỉnh Đăk Lăk, bị cô lập nhiều ngày.