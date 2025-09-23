Hàng loạt mỏ đá ở Đà Nẵng gian lận khối lượng khai thác

Ba doanh nghiệp khai thác mỏ khoáng sản đã khai báo thấp hơn hoặc khai khống hàng nghìn m3 đá nhằm tránh phí, thuế, theo kết luận của thanh tra.

Ngày 23/9, Thanh tra TP Đà Nẵng công bố kết luận cho thấy ba doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vi phạm khi báo cáo sản lượng khai thác năm 2023-2024 không đúng thực tế.

Cụ thể, Công ty Trường Bản (mỏ Trường Bản) báo cáo sản lượng năm 2024 là hơn 333.000 m3, nhưng thực tế khai thác gần 334.000 m3, tức thiếu gần 1.000 m3.

Năm ngoái, Công ty Quang Hưng (mỏ Hóc Già Hạnh) báo khai thác gần 37.000 m3, nhưng sản lượng thực tế hơn 41.500 m3. Tức là, họ đã báo cáo ít hơn thực tế 4.600 m3. Sai phạm tương tự cũng xảy ra tại Công ty Miền Nam Đà Nẵng (mỏ Hố Bạc 3), với mức báo cáo khai thác thấp hơn khoảng 5.700 m3.

Theo thanh tra Đà Nẵng, việc khai báo sản lượng không chính xác của doanh nghiệp nhằm giảm số thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường phải nộp, vi phạm Thông tư 17/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Với vi phạm này, ba doanh nghiệp phải nộp số tiền bổ sung hơn 270 triệu đồng, trong đó Công Quang Hưng gần 161 triệu.

Mỏ Suối Mơ II, một trong bốn mỏ đá bị thanh tra và xác định chưa tính hoặc chưa nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác sản lượng tăng thêm. Ảnh: Ngọc Trường

Ngoài ra, trong năm 2024, UBND TP Đà Nẵng cho phép một số doanh nghiệp nâng công suất khai thác dưới 15% để phục vụ các công trình trọng điểm. Tuy nhiên, sản lượng tăng thêm tại các mỏ gồm Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 vẫn chưa được tính toán, chủ đầu tư cũng chưa nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác, theo quy định của Luật Khoáng sản 2010.

Cũng theo kết luận thanh tra, chủ mỏ Trường Bản bóc 160.400 m3 đất tầng phủ để san lấp các dự án, vượt 15% so với công suất khai thác nhưng không điều chỉnh giấy phép. Việc này vi phạm Nghị định 158/2016 của Chính phủ. Thanh tra thành phố cho rằng trách nhiệm này thuộc về Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cá nhân liên quan.

Để xảy ra các vi phạm trên, theo Thanh tra TP Đà Nẵng, trách nhiệm chính thuộc về các công ty khai thác, đồng thời Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng cá nhân liên quan cũng thiếu sót trong tham mưu và giám sát. Các đơn vị liên quan được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo và gửi chứng từ nộp ngân sách theo quy định.

Nguyễn Đông