Hàng loạt cầu, đường hư hỏng sau lũ lịch sử

Những ngày qua, mưa lớn kết hợp thủy điện xả tràn khiến hàng chục xã ở phía đông Đăk Lăk (Phú Yên cũ) ngập sâu, nhiều công trình hư hỏng nặng.

Nước lũ chảy xiết làm sập mố cầu Lò Gốm ở xã Tuy An Đông, cắt đứt tuyến qua sông Ngân Sơn nối Tuy An Bắc và Tuy An Đông.