Hàng loạt cầu, đường hư hỏng sau lũ lịch sử

Những ngày qua, mưa lớn kết hợp thủy điện xả tràn khiến hàng chục xã ở phía đông Đăk Lăk (Phú Yên cũ) ngập sâu, nhiều công trình hư hỏng nặng.
Nước lũ chảy xiết làm sập mố cầu Lò Gốm ở xã Tuy An Đông, cắt đứt tuyến qua sông Ngân Sơn nối Tuy An Bắc và Tuy An Đông.
Đoạn xói lở dài gần 12 m, sâu hơn 5 m; toàn bộ mố cầu Lò Gốm bị nước cuốn trôi, tạo thành hố sâu với miệng khoét rộng, phần hộ lan trên đường dẫn bị gãy đổ.
Phía dưới cầu xuất hiện hố sâu với miệng khoét rộng, hộ lan đường dẫn bị gãy đổ. Toàn bộ xã Tuy An Đông hiện vẫn bị cô lập, nước lũ sông Ngân Sơn còn ở mức cao.
Nhiều đoạn đường, cầu cống ở khu vực Tam Giang (huyện Tuy An cũ) cũng bị hư hỏng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, lũ trên sông Kỳ Lộ và Ngân Sơn đã vượt mức kỷ lục năm 2009.
Dải phân cách cứng trên quốc lộ 1 đoạn qua Đắk Lắk bị nước lũ cuốn đổ, hư hỏng nặng.
Tại Khánh Hòa, nước lũ dâng cao nhiều ngày qua khiến đường sắt Bắc – Nam tê liệt. Khoảng 100 m đường ray thuộc khu gian Nha Trang – Cây Cầy bị sạt lở, khoét sâu gần 10 m, hư hỏng nặng.
Mưa lớn và nước lũ gây xói lở mạnh làm cuốn trôi nền đường, khiến đường ray bị treo lơ lửng. Ngành đường sắt đang lập phương án khắc phục khẩn cấp khi nước rút.
Tại Gia Lai, đầu cầu Quý Đức trên đường Trường Sơn Đông nối phường Ayun Pa với xã Ia Pa bị lũ cuốn từng mảng nhựa, gây xói lở và hư hỏng kéo dài hơn 30 m.
Nhiều ngày qua, Lâm Đồng mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều đoạn đèo sạt lở. Trên tuyến từ xã Đan Phượng đi Tân Thành (nay thuộc xã Tân Hà Lâm Hà), hơn 500 m mặt đường bị dộp, nứt gãy; nền đường sụt sâu hơn 1 m, cắt ngang tuyến. Hệ thống rọ đá và thoát nước bị xô lệch, mất an toàn giao thông.
Đèo Mimosa - cửa ngõ vào Đà Lạt - bị xé toạc hơn 50 m sáng 20/11, đất đá và cây cối tràn xuống taluy âm khiến một ôtô khách suýt bị cuốn xuống vực.
Những ngày gần đây, nhiều tuyến quanh Đà Lạt liên tục sạt lở: đèo Prenn gần thác Datanla bị xói lở, quốc lộ 20 đoạn cầu treo đèo D’ran lún nứt, đèo Khánh Lê sạt trượt, gây khó khăn cho việc đi lại giữa Nha Trang và Đà Lạt. Phương tiện hiện phải đi vòng qua đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725), tăng quãng đường thêm 30-35 km.
Phước Tuấn - Trần Hóa
