Hàng chục nghìn tấn dầu ăn chăn nuôi bị biến thành thực phẩm cho người

Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn cảnh giác với dầu chế biến, sau khi phát hiện đường dây sản xuất hàng chục nghìn tấn dầu giả từ thực phẩm chăn nuôi.

Cảnh báo được cơ quan này đưa hôm 25/6, sau khi Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả quy mô lớn của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food. Theo cơ quan điều tra, công ty này nhập khẩu dầu thực vật dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, sau đó làm giả nhãn mác thành dầu ăn mang thương hiệu OFOOD để đưa ra thị trường dùng cho người. Số lượng dầu giả đã bán lên tới hàng chục nghìn tấn, chủ yếu phân phối đến các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng và làng nghề chế biến thực phẩm.

Đại diện Cục An toàn Thực phẩm cho rằng số dầu giả này "nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng". Cục khuyến cáo cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, khi sử dụng dầu cần yêu cầu nhà cung cấp làm rõ hồ sơ công bố cũng như hồ sơ nguyên liệu, không chỉ dựa vào bao bì, nhãn mác.

"Các cơ sở không được sử dụng nguyên liệu không đúng mục đích công bố trong chế biến thực phẩm, kể cả khi có đủ hóa đơn, chứng từ", đại diện Cục nhấn mạnh. Khi phát hiện điểm đáng ngờ, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

Theo quy định, dầu thực vật thuộc nhóm sản phẩm do Bộ Công thương quản lý về an toàn thực phẩm, bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông, đại diện Cục An toàn Thực phẩm cho hay.

Dầu ăn dùng cho chăn nuôi bị biến thành thực phẩm sử dụng cho người. Ảnh: VTV

Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt thực phẩm kém chất lượng hoặc giả. Hồi tháng 4, giới chức thu giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả tại Phú Thọ. Hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc là gà đông lạnh, nội tạng gà đông lạnh, xúc xích, lạp xưởng, viên thả lẩu thập cẩm... bị phát hiện ở Hà Nội. Tại Nghệ An, giá đỗ bị phát hiện ngâm tẩm hóa chất.

Con đường tiêu thụ, phân phối các thực phẩm này rất khác nhau, bao gồm thông qua mạng xã hội, thị trường truyền thống, đưa vào các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học với ưu thế giá rẻ.

Thực phẩm không đảm bảo an toàn là mối đe dọa trước mắt gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Chúng để lại những hậu quả lâu dài và nghiêm trọng đối với sức khỏe như các bệnh mạn tính ung thư, suy gan, suy thận, ảnh hưởng hệ sinh sản do nhiễm hóa chất, vi sinh vật gây bệnh; làm quá tải hệ thống y tế và ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Lê Nga