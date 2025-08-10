Hàng chục nghìn người Israel biểu tình phản đối kế hoạch kiểm soát Gaza City

Hàng chục nghìn người xuống đường ở Tel Aviv để kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, sau khi nội các an ninh Israel duyệt kế hoạch kiểm soát Gaza City.

Người biểu tình tại Tel Aviv ngày 9/8 vẫy biểu ngữ và giơ ảnh các con tin đang bị giam tại Dải Gaza, kêu gọi chính phủ đảm bảo trả tự do cho họ.

Giới chức Israel không công bố ước tính quy mô của đám đông, song hoạt động được đánh giá là lớn hơn nhiều so với những cuộc biểu tình phản đối chiến dịch tại Dải Gaza gần đây.

Phóng viên AFP ước tính số người tham dự biểu tình lên tới hàng chục nghìn. Một nhóm đại diện cho gia đình các con tin cho biết có tới 100.000 người đã xuống đường.

Người biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Israel tại Tel Aviv ngày 9/8. Ảnh: AFP

"Thông điệp của chúng tôi gửi trực tiếp cho Thủ tướng Netanyahu là nếu các ông chiếm đóng một số khu vực của Dải Gaza và các con tin bị sát hại, chúng tôi sẽ truy đuổi ông Netanyahu mọi lúc mọi nơi, trên các quảng trường và trong những chiến dịch bầu cử", Shahar Mor Zahiro, thân nhân của một con tin bị sát hại, cho biết.

Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 8/8 thông báo nội các an ninh nước này đã phê duyệt kế hoạch của ông Netanyahu, theo đó sẽ huy động quân đội để kiểm soát Gaza City với mục tiêu "giành chiến thắng quyết định trước Hamas". Kế hoạch này bị Liên Hợp Quốc và nhiều nước lên án.

Bất chấp phản đối dữ dội và thông tin về bất đồng trong các chỉ huy cấp cao của quân đội Israel, ông Netanyahu vẫn bảo vệ kế hoạch này. "Chúng tôi không chiếm đóng Gaza, thay vào đó là giải phóng khu vực khỏi Hamas", ông Netanyahu đăng trên mạng xã hội ngày 8/8.

Trong 22 tháng xung đột Israel - Hamas, Thủ tướng Netanyahu đối mặt nhiều cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ đạt thỏa thuận sau các đợt ngừng bắn để trao đổi con tin lấy tù nhân Palestine đang bị Israel giam.

Hamas bắt 251 con tin trong vụ tấn công Israel tháng 10/2023, 49 người vẫn bị giam ở Dải Gaza. Theo quân đội Israel, 27 người trong số này đã chết.

Hơn 1.200 người tại Israel thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas. Chiến dịch nhằm vào Dải Gaza của quân đội Israel khiến hơn 61.000 người tại đây thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)