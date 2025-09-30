Hàng chục nghìn căn hộ tại TP HCM vẫn 'treo' sổ hồng

Vẫn còn hơn hàng chục nghìn căn hộ tại nhiều dự án ở TP HCM dù đã bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chưa có sổ hồng, khiến cư dân bức xúc và khiếu kiện kéo dài.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, hiện có 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án đã triển khai nhưng chưa được cấp sổ hồng. 8 tháng qua, cơ quan này đã giải quyết vướng mắc, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu sổ hồng cho hơn 87.500 căn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 13.000 hồ sơ chưa được xử lý xong.

Công tác tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ hồng tại TP HCM đang được đẩy mạnh. Không ít dự án lớn đã được giải quyết sau nhiều năm đình trệ, song danh sách dự án và hồ sơ chờ cấp giấy chứng nhận vẫn còn rất dài, trong đó có nhiều dự án đã bàn giao gần chục năm vẫn đang "treo" sổ.

Điển hình như dự án chung cư Linh Đông (phường Hiệp Bình, TP HCM) do Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 4 block với 1.114 căn hộ, đã bàn giao từ năm 2017 và hiện đã có hơn 5.000 cư dân sinh sống ổn định. Theo chủ đầu tư, hồ sơ xin cấp sổ được nộp từ năm 2020 nhưng đến nay hầu hết căn hộ vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết, khiến phần lớn các căn hộ chưa ra sổ, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Nguyên nhân chính, theo doanh nghiệp là một phần diện tích dự án nằm trong quy hoạch làm đường số 30 và tuyến ven sông. Dù công ty đã đo đạc, xác định ranh giới thực tế và được Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt bản vẽ từ tháng 12/2023, đến nay hồ sơ vẫn chưa hoàn tất nên việc cấp sổ bị kéo dài.

Doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính về đất đai từ năm 2007, công trình được Sở Xây dựng TP HCM nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2017, đồng thời được UBND TP Thủ Đức cũ cấp số nhà vào năm 2019. Dự án cũng đã nhiều lần được cơ quan chức năng kiểm tra, gần nhất là cuộc họp do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì (tháng 2 năm nay) để bàn phương án xử lý thủ tục.

Chung cư 4S Linh Đông tại TP HCM. Ảnh: Thành Trường Lộc

Đại diện Thành Trường Lộc cho biết việc chậm cấp sổ khiến hơn 1.100 hộ dân không thể thực hiện quyền tài sản, phát sinh khiếu nại và gây áp lực cho cả cư dân lẫn chủ đầu tư. Doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng sớm tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi người dân và ổn định tình hình địa phương.

Một dự án khác là chung cư The Harmona (phường Tân Bình) quy mô 582 căn hộ, dự án này đã bàn giao cư dân từ năm 2013. Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng từ năm 2016, đến nay mới có hơn 300 căn được giải quyết, phần còn lại đến nay vẫn bị "treo" sổ. Nguyên nhân là do dự án vướng nghĩa vụ tài chính đối với việc đã đưa vào kinh doanh 20% quỹ căn hộ tái định cư.

Hay dự án khu nhà ở 9B4 - 9B8 tại xã Bình Hưng, dự án triển khai từ năm 2004 với tổng số 254 căn hộ, trong đó 25 căn thuộc diện điều tiết 10% quỹ đất dành cho nhà giá rẻ. Suốt hơn 20 năm qua dự án này vẫn còn 25 căn, thuộc phần diện tích thuộc quỹ đất 10%, chưa có sổ hồng dù dự án đã hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật và chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Tình trạng tương tự xảy ra với dự án Riva Park (quận 4) do Vietcomreal làm chủ đầu tư. Dù quận xác nhận không có nhu cầu mua lại 150 căn hộ tái định cư và chủ đầu tư đã bán cho người dân, đến nay các căn này vẫn chưa được cấp sổ.

Ngoài ra, các dự án Premium Central, Moonlight Boulevard, Richmond City, Sài Gòn Mia, The Peak.... với hàng nghìn căn hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận dù đã bàn giao và đón cư dân về sinh sống nhiều năm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 về tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng, cho biết phần lớn tồn đọng hiện nay rơi vào các dự án có pháp lý phức tạp, liên quan nghĩa vụ tài chính hoặc đang trong quá trình thanh tra. Một số dự án vướng quy định về nhà ở xã hội, tái định cư, quỹ nhà giá rẻ; bên cạnh đó là các vấn đề về hoàn tất đầu tư, bàn giao hạ tầng, rà soát pháp lý và vi phạm trật tự xây dựng. Theo ông Thắng, việc xử lý đòi hỏi thời gian và sự phối hợp liên ngành.

Sở cho biết đã kiến nghị UBND TP, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đã thống nhất nhằm tháo gỡ vướng mắc, sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà. Tổ công tác cũng sẽ tiếp tục rà soát các dự án chậm cấp sổ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cư dân, kể cả tại các khu vực mới sáp nhập như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phương Uyên