Hãng chip tỷ USD của Mỹ đẩy mạnh tuyển kỹ sư ở Việt Nam

Marvell, nhà thiết kế chip tỷ USD của Mỹ, mở trung tâm nghiên cứu mới ở Việt Nam với ý định tuyển thêm khoảng 100 nhân sự mỗi năm.

Thông tin được công bố nhân dịp Marvell vận hành 3 văn phòng mới tại TP HCM và Đà Nẵng hôm 30/9. Trong đó, văn phòng đặt tại eTown6 (TP HCM) đóng vai trò trung tâm nghiên cứu và kiểm thử (lab) các sản phẩm kết nối tốc độ cao.

Ông Lê Quang Đạm, Tổng giám đốc Marvell Việt Nam cho biết hoạt động tại Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, chính thức trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba trên thế giới của hãng với hơn 500 kỹ sư.

Nhân sự làm việc tại Marvell Việt Nam. Ảnh công ty cung cấp

Hiện 75% nhân sự của Marvell Việt Nam đến từ các trường đại học, thông qua phối hợp đào tạo sinh viên, đặc biệt là các môn chuyên ngành vi mạch bán dẫn.

Vào tháng 4, công ty bắt tay Trường Đại học Bách khoa TP HCM tùy chỉnh chương trình đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của ngành này và đưa kỹ sư Marvell tham gia giảng dạy. "Chúng tôi dự kiến mở rộng mô hình hợp tác này đến các trường đại học khác tại TP HCM và Đà Nẵng", ông nói.

25% nhân sự còn lại là các kỹ sư có kinh nghiệm trong nước, quốc tế. Họ có chính sách hỗ trợ và thu hút nhân tài toàn cầu để mang đến góc nhìn mới và chuyên môn sâu cho đội ngũ.

Vốn hóa hiện 71,5 tỷ USD, Marvell là nhà thiết kế vi mạch và bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu, niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ). Họ đến Việt Nam năm 2013 với 5 kỹ sư, đặt văn phòng tại khu chế xuất Tân Thuận, TP HCM.

Ban đầu, nhóm kỹ sư này chủ yếu tập trung kiểm định, sau đó dần tham gia vào toàn bộ quy trình thiết kế vi mạch (IC). Năm 2023, hãng tăng trưởng 50% đội ngũ kỹ sư. Sau 2 năm, Việt Nam vượt Israel thành trung tâm nghiên cứu và phát triễn (R&D) lớn thứ ba của Marvell, sau Mỹ và Ấn Độ.

Trước đây, để kiểm thử các sản phẩm kết nối tốc độ cao từ 200 GB đến 1,6 TB, Marvell Việt Nam gửi mẫu sang các phòng thí nghiệm tại Mỹ, Đài Loan hoặc Singapore. Hiện với lab mới ở eTown6, các kỹ sư trực tiếp kiểm tra sản phẩm họ thiết kế nhanh chóng, không gián đoạn.

Ông Đạm nói các kỹ sư Việt đang tham gia vào những dự án công nghệ tiên tiến và phức tạp nhất. Ví dụ, con chip kết nối quang học ODSP tốc độ 1,6 TB một giây dùng trong trung tâm dữ liệu của hãng do đội ngũ kỹ sư Việt Nam đảm trách gần như toàn bộ quá trình từ khâu thiết kế.

Viễn Thông