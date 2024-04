Hạn chế xe trên 3 quốc lộ dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh sát khuyến cáo phương tiện trọng tải lớn, vận tải hành khách đường dài hạn chế đi trên các quốc lộ 6, 279 và 12 trong những ngày 3, 5, 6 và 7/5.

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra trong hai ngày 6-7/5 tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trọng tâm là lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1; thăm các di tích lịch sử; lễ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Điện Biên phủ; chương trình nghệ thuật trực tiếp toàn quốc và lễ diễu binh, diễu hành quy mô quốc gia...

Nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa trong thời gian này dự kiến tăng cao trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và 12 lộ trình Hà Nội - Điện Biên và ngược lại. Vì thế, chiều 22/4 Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong thời gian diễn ra sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức (gồm các ngày 3, 5, 6 và 7/5), Cục sẽ hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Cảnh sát dẫn đoàn. Ảnh: Cục CSGT

Trường hợp quốc lộ 6, quốc lộ 279 từ Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La đi Điện Biên và ngược lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài, Cục Cảnh sát giao thông sẽ phân luồng như sau. Từ Hà Nội để đi đến TP Điện Biên Phủ, phương tiện sẽ theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai - quốc lộ 4D - TP Lai Châu - quốc lộ 12. Từ Sơn La đi Điện Biên Phủ, phương tiện xe theo tỉnh lộ 106 - xã Mường Kim, huyện Than Uyên (Lai Châu) - tỉnh lộ 106 - quốc lộ 32 - quốc lộ 4D - TP Lai Châu.

Bộ Công an đã yêu cầu các địa phương huy động lực lượng ứng trực, làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sẵn sàng giải quyết sự cố, tai nạn phát sinh. Cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên sẽ thường xuyên túc trực, cảnh báo lái xe giữ khoảng cách an toàn, đi tốc độ chậm ở những đoạn đường đèo dốc, sương mù và các lối ra, vào thành phố.

Quốc lộ 6 dài hơn 450 km là tuyến huyết mạch, lớn nhất nối đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía Bắc đến TP Điện Biên Phủ. Quốc lộ 12 dài gần 200 km kết nối Lai Châu với tỉnh Điện Biên. Quốc lộ 279 dài hơn 900 km đi qua 10 tỉnh, từ Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn... tới Sơn La, Điện Biên.

Gia Chính