Hamas trao trả toàn bộ con tin còn sống cho Israel

Hamas trao trả toàn bộ 20 con tin còn sống cho Israel, theo thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza.

"Chúng ta đã chờ đợi suốt 738 ngày để nói điều này: Chào mừng trở về nhà", Bộ Ngoại giao Israel đăng trên mạng xã hội X ngày 13/10, xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiếp nhận 7 con tin đầu tiên từ Hội Chữ thập đỏ tại Dải Gaza trước đó.

Đây là nhóm đầu tiên trong số 20 con tin còn sống được Hamas trao trả cho Israel. Những người này được xác định là Guy Gilboa Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Gali và Ziv Berman and Omri Miran.

Họ được xe của Hội Chữ thập đỏ tới đón tại Gaza City, sau đó được bàn giao cho quân đội Israel tại một địa điểm bên trong Dải Gaza. Quân đội Israel hộ tống đoàn xe này ra khỏi Dải Gaza, tới tập kết tại căn cứ quân sự gần làng Reim ở biên giới, nơi các con tin được kiểm tra về sức khỏe, tâm lý và gặp gỡ gia đình.

IDF cho biết Hội Chữ thập đỏ sau đó đã điều xe tới một địa điểm ở phía nam Dải Gaza để đón 13 người còn lại, hoàn tất thỏa thuận thả con tin.

Các tay súng Hamas đứng quanh xe của Hội Chữ thập đỏ vận chuyển con tin được trao trả ngày 13/10. Ảnh: Reuters

Tổng thống Israel Isaac Herzog hoan nghênh động thái này. "Tạ ơn Chúa, chúng tôi vui mừng chào đón những người thân yêu. Chúng tôi đang chờ đợi mọi người, từng người một", ông Herzog viết trên X.

Tại Tel Aviv, hàng trăm người dân tập trung tại Quảng trường Con tin đã vỡ òa trong niềm vui khi xuất hiện thông tin về những người đầu tiên được thả.

"Tâm trạng tôi lẫn lộn giữa niềm vui và cả nỗi buồn cho những người sẽ không bao giờ trở về", Noga, người theo dõi tin tức cùng đám đông tại quảng trường, nói.

Vào ngày 7/10/2023, Hamas tấn công Israel, khiến 1.219 người thiệt mạng và bắt 251 người làm con tin. Sau các thỏa thuận trao đổi con tin trước đó, hiện còn 47 người ở Dải Gaza, trong đó 20 người sống sót.

Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, sau khi Hamas trao trả các con tin còn sống, Israel sẽ bắt đầu thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine, cũng như rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo.

Ngọc Ánh (Theo AFP)