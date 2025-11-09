Hamas trao trả hài cốt 'trung úy Israel' thiệt mạng 11 năm trước

Israel cho biết Hamas đã trao trả hài cốt của người mà nhóm này khẳng định là "trung úy Hadar Goldin", quân nhân thiệt mạng trong cuộc chiến năm 2014.

"Theo thông tin do Hội Chữ thập Đỏ cung cấp, quan tài chứa hài cốt của một con tin đã được chuyển giao cho họ và đang trên đường chuyển cho các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng như cơ quan tình báo Shin Bet ở Dải Gaza", quân đội Israel cho biết hôm nay.

Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, trước đó nói rằng hài cốt này là của trung úy Hadar Goldin, người thiệt mạng trong cuộc chiến ở Dải Gaza năm 2014. Nhóm vũ trang khẳng định tìm thấy hài cốt trong đường hầm ở thành phố Rafah hôm 8/11.

Chuyên gia pháp y sẽ xác định danh tính sau khi hài cốt được đưa về Israel. Nếu được xác nhận, đây sẽ là hài cốt con tin thứ 24 được Hamas trao trả kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực ngày 10/10.

Chemi Goldin, em của trung úy Hadar Goldin, phát biểu tại một sự kiện ở Tel Aviv ngày 28/10. Ảnh: AFP

Truyền thông Israel hôm 8/11 đưa tin IDF đã cho phép Hamas và nhân viên Hội Chữ thập Đỏ tìm kiếm hài cốt Goldin tại khu vực do Tel Aviv kiểm soát ở Rafah.

"Trung úy Hadar Goldin đã ngã xuống trong chiến dịch năm 2014. Thi thể Goldin bị Hamas giữ và họ không chịu trao trả trong suốt thời gian qua", Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói.

Goldin, khi đó 23 tuổi, là thành viên một đơn vị Israel được giao nhiệm vụ xác định vị trí và phá hủy các đường hầm của Hamas. Trung úy này thiệt mạng ngày 1/8/2014, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 72 giờ có hiệu lực. Quân đội Israel cho biết các tay súng đã phục kích nhóm của Goldin.

Israel đưa Goldin vào danh sách những con tin đã chết mà họ tìm cách hồi hương hài cốt theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Hamas đang giam 20 con tin còn sống và giữ 28 thi thể. Kể từ đó, nhóm vũ trang này đã thả tất cả con tin còn sống và trả 23 hài cốt.

Đổi lại, Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine và trả lại thi thể hàng trăm người thiệt mạng ở Gaza.

Một binh sĩ Israel khác là Oron Shaul cũng thiệt mạng trong xung đột kéo dài 6 tuần hồi năm 2014. Hài cốt Shaul được tìm thấy vào đầu năm nay.

Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, chiến dịch của Israel từ tháng 10/2023 đã khiến hơn 69.000 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Về phía Israel, 479 binh sĩ cũng đã thiệt mạng trong quá trình tham chiến ở Dải Gaza.

