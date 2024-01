Hamas gọi cuộc đột kích lãnh thổ Israel là 'bước đi cần thiết'

Hamas mô tả cuộc tấn công lãnh thổ Israel năm ngoái là hành động cần thực hiện nhằm phản ứng trước cách Tel Aviv đối xử với người Palestine.

Hamas ngày 21/1 công bố một báo cáo dài 16 trang bằng tiếng Anh và tiếng Arab về cuộc đột kích vào lãnh thổ Israel mà nhóm này tiến hành hồi đầu tháng 10/2023.

Trong báo cáo, Hamas nói rằng cuộc tấn công là "bước đi cần thiết và là phản ứng bình thường nhằm đối đầu mọi âm mưu của Israel chống lại người dân Palestine".

Các tay súng Hamas ở Gaza hồi tháng 7/2023. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nhóm cũng thừa nhận "một số sai lầm đã xảy ra" do hệ thống an ninh và quân sự của Israel sụp đổ quá nhanh cũng như tình trạng hỗn loạn ở khu vực biên giới Dải Gaza.

Hamas đồng thời kêu gọi Israel "chấm dứt ngay lập tức" chiến dịch tấn công Dải Gaza. Nhóm cũng bác bỏ mọi nỗ lực của quốc tế và Israel nhằm quyết định tương lai Gaza sau xung đột.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng người dân Palestine có khả năng quyết định tương lai và sắp xếp các công việc nội bộ của mình", Hamas nhấn mạnh, thêm rằng "không bên nào trên thế giới" có quyền quyết định thay mặt họ.

Cuộc đột kích của Hamas vào khu vực miền nam Israel đã giết chết 1.140 người, chủ yếu là dân thường, và 240 người bị bắt làm con tin. Chính phủ Israel đáp trả bằng chiến dịch tấn công Dải Gaza, đến nay khiến hơn 25.000 người thiệt mạng.

Hamas là viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya trong tiếng Arab, có nghĩa là Phong trào Kháng chiến Hồi giáo. Nhóm được hình thành từ năm 1987 sau khi phong trào nổi dậy chống Israel (intifada) lần thứ nhất của người Palestine bùng nổ, chống lại việc quân đội Israel chiếm đóng Bờ Tây và Dải Gaza.

Nhóm cho rằng quân đội và các lực lượng an ninh Israel "gây ra tội ác" trên lãnh thổ Palestine, đặc biệt là khu vực đền thiêng Al-Aqsa của người Hồi giáo ở Jerusalem.

Trong những năm qua, Israel đã gia tăng kiểm soát khu vực đền thờ Al-Aqsa, hạn chế người Palestine tiếp cận vùng đất thiêng, tổ chức nhiều vụ đột kích bằng vũ lực để bắt những mục tiêu mà Tel Aviv cho là mối nguy hiểm hoặc giải tán những hoạt động họ cho là quá khích.

Người Palestine ở Bờ Tây lẫn Dải Gaza thường xuyên cáo buộc chính sách chiếm đóng của Israel khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn, đặc biệt là những chốt kiểm soát an ninh của quân đội Israel và chiến lược từng bước giành đất xây dựng cho người định cư Do Thái. Trong khi đó, Tel Aviv luôn khẳng định các biện pháp an ninh của họ phù hợp, nhằm đối phó mối đe dọa thường trực từ Hamas và các lực lượng không chấp nhận sự tồn tại của quốc gia Do Thái.

Cục diện khu Bờ Tây và Dải Gaza. Đồ họa: CNN

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)