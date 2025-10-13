Hamas được chấp thuận hoạt động an ninh nội bộ ở Gaza

Tổng thống Trump nói Hamas được cho một khoảng thời gian để thực hiện các hoạt động an ninh nội bộ ở Dải Gaza.

Hamas đã triển khai lực lượng an ninh nội bộ tại một số khu vực ở Dải Gaza từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 10/10, nhằm "chấm dứt tình trạng vô pháp, cướp bóc và ngăn khoảng trống an ninh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một hôm 12/10. Ảnh: AP

Một nhà báo trên Không lực Một ngày 12/10 đã hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump về các thông tin rằng Hamas đang tự thành lập lực lượng an ninh và bắn vào các đối thủ ở Dải Gaza. Ông Trump nói rằng: "Họ muốn chấm dứt các vấn đề và họ đã công khai về điều đó. Chúng tôi cho phép họ làm như vậy trong một khoảng thời gian".

"Gần hai triệu người đang quay trở lại những khu nhà đã bị phá hủy và rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra. Vì vậy, chúng tôi muốn mọi thứ được an toàn. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn", ông Trump nói thêm.

Lực lượng an ninh Hamas đã đụng độ với các thành viên của một gia tộc ở Gaza City trong hai ngày qua. Cơ quan nội vụ của Hamas hôm 12/10 đề nghị ân xá cho những người đã gia nhập các băng đảng bất hợp pháp, liên quan các vụ cướp bóc và đánh cắp hàng viện trợ nhân đạo, với điều kiện những người này không tham gia vào các vụ tấn công đổ máu.

Phần lớn Dải Gaza đã bị biến thành vùng đất hoang kể từ khi Hamas và Israel nổ ra xung đột vào ngày 7/10/2023. Hai bên đã ký thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn và Hamas ngày 13/10 đã thả toàn bộ 20 con tin Israel còn sống sót.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)