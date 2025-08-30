Hamas đe dọa 'trả thù máu' nếu Israel chiếm đóng Gaza

Cánh quân sự của Hamas cảnh báo chiến dịch chiếm đóng Gaza sẽ khiến Israel "trả giá bằng máu của binh sĩ".

"Âm mưu chiếm đóng Gaza sẽ là lời nguyền cho giới lãnh đạo Israel. Quân đội của họ sẽ trả giá bằng máu của binh sĩ. Tình hình này cũng tăng cơ hội cho chúng tôi bắt thêm binh sĩ Israel. Các chiến binh đang cảnh giác cao độ, sẵn sàng và giữ vững tinh thần chiến đấu", Abu Obeida, người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, ngày 29/8 tuyên bố.

Ông cũng cảnh báo số con tin Israel đang bị Hamas giam sẽ phải đối mặt mức độ rủi ro ngang với các tay súng của tổ chức này trong vùng giao tranh.

"Chúng tôi sẽ chăm sóc tù nhân tốt nhất có thể, nhưng họ sẽ ở cùng chiến binh của chúng tôi trong các khu vực tác chiến, chịu cùng điều kiện và mức nguy hiểm", Obeida tuyên bố, đồng thời cam kết sẽ công bố tên, hình ảnh và bằng chứng cho mọi trường hợp tù binh thiệt mạng vì những đòn không kích của Israel.

Người phát ngôn cánh quân sự của Hamas Abu Obeida (giữa) phát biểu tại Rafah vào năm 2017. Ảnh: AFP

Abu Obeida cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính quyền đương nhiệm tại Israel "cố tình giảm một nửa lượng con tin còn sống" bằng các đòn không kích. Người phát ngôn cánh quân sự của Hamas cảnh báo những đòn tập kích thời gian qua sẽ khiến "nhiều thi thể không bao giờ được tìm thấy".

Trước đó cùng ngày, Al-Qassam thông báo đã tiến hành nhiều chiến dịch tấn công lực lượng và phương tiện của Israel tại khu phố Zaytoun ở Gaza City và trại tị nạn Jabaliya. Truyền thông Israel cho biết ít nhất 4 binh sĩ Israel mất tích sau hàng loạt "sự cố an ninh", tuy nhiên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa đưa ra bình luận.

Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir chỉ tuyên bố quân đội đang tăng cường không kích tại Gaza City và sẽ gia tăng nỗ lực tiến công trong những tuần tới.

Người phát ngôn IDF nói các đơn vị đã bắt đầu giai đoạn chuẩn bị và triển khai các bước đầu tiên trong kế hoạch tấn công, hiện "hành động với sức mạnh lớn" ở vùng ngoại ô Gaza City. IDF cũng tuyên bố chấm dứt lệnh tạm hoãn giao chiến trước đó, coi toàn bộ Gaza City là "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Vị trí Gaza City. Đồ họa: BBC

Các tay súng Hamas tấn công hiệp đồng vào miền nam Israel vào tháng 10/2023, sát hại hơn 1.200 người và bắt 251 con tin về Dải Gaza. Chiến dịch trả đũa của Israel nhằm vào vùng lãnh thổ đã khiến gần 63.000 người thiệt mạng, theo số liệu của cơ quan y tế địa phương.

Gaza City là thành phố lớn nhất ở Dải Gaza. Liên Hợp Quốc ước tính có hơn một triệu người đang sống ở tỉnh Gaza, khu vực gồm Gaza City và các vùng lân cận ở phía bắc dải đất.

Israel từng mô tả Gaza City là "thành trì của lực lượng Hamas". Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuần trước dọa hủy diệt thành phố nếu nhóm vũ trang không đồng ý chấm dứt chiến sự theo điều kiện của Tel Aviv.

Thanh Danh (Theo Palestine Chronicle, AFP, Shafaq)