Hamas đấu súng với phe chống đối ở Gaza sau khi Israel rút quân

Hamas huy động hàng nghìn tay súng để tái lập kiểm soát và giao tranh với lực lượng chống đối ở khu vực Israel vừa rút quân tại Dải Gaza.

Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một với Israel, nhóm vũ trang Hamas cuối tuần qua đẩy mạnh tái lập quyền kiểm soát ở những khu vực trong Dải Gaza mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa rút quân.

Cánh chính trị của Hamas bổ nhiệm 5 "tỉnh trưởng" mới, đều xuất thân từ cánh vũ trang và có người từng là chỉ huy cấp lữ đoàn. Tổ chức này cũng đã gửi lệnh qua điện thoại và tin nhắn, triệu tập khoảng 7.000 tay súng thuộc lực lượng cảnh sát địa phương, với nội dung "thanh tẩy Gaza khỏi tội phạm và những kẻ hợp tác với Israel".

Dù cơ quan truyền thông của Hamas bác bỏ thông tin họ "triển khai chiến binh trên đường phố", hình ảnh thực địa do truyền thông quốc tế ghi nhận cho thấy thành viên Hamas có vũ trang đã xuất hiện ở nhiều khu dân cư, phần đông mặc thường phục và che mặt. Một số người sử dụng bộ đồng phục cảnh sát màu xanh, tương tự giai đoạn khi chưa nổ ra chiến sự.

Các tay súng Hamas tuần tra tại Gaza City ngày 11/10. Ảnh: Times of Israel

Lực lượng Hamas cũng đụng độ với một số nhóm dân quân chống đối, trong đó có nhóm vũ trang thuộc bộ tộc Dughmush ở khu Sabra trong Gaza City.

Cuộc chạm trán đầu tiên vào cuối tuần qua khiến hai tay súng Hamas thiệt mạng, trong đó có Imad Aqel, một chỉ huy tình báo quân sự của tổ chức. Lực lượng Hamas sau đó bao vây khu vực có hơn 300 tay súng Dughmush cố thủ cùng nhiều vũ khí hạng nặng. Hàng chục tay súng hai phe đã thiệt mạng trong lần giao chiến này.

"Chúng tôi không thể để Gaza rơi vào tay bọn cướp và các nhóm được Israel hậu thuẫn. Vũ khí của chúng tôi là hợp pháp, phục vụ kháng chiến, và sẽ tồn tại chừng nào Gaza còn bị chiếm đóng", một thành viên cấp cao Hamas cho biết.

Dải Gaza vẫn chìm trong bất ổn dù thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực và quân đội Israel rút đi từng phần theo kế hoạch.

Các tài khoản mạng xã hội thân Hamas cho biết tổ chức này đang phát động chiến dịch truy quét "gián điệp" của Israel. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số vụ hành quyết giữa đường phố, nhắm vào những người bị cáo buộc từng giúp quân đội Israel.

Hình ảnh trong video lan truyền ngày 10/10 về một vụ hành quyết ở Gaza City. Ảnh: Times of Israel

Cánh chính trị của Hamas tại Gaza công bố lệnh ân xá kéo dài một tuần dành cho những ai "không mang nợ máu" trong hai năm chiến sự. Một số nhóm vũ trang đối lập, trong đó có tổ chức "Lực lượng Nhân dân" ở miền nam Dải Gaza, đã tuyên bố sẽ không giao nộp vũ khí và khẳng định duy trì mục tiêu "thay thế Hamas" tại khu vực.

"Hamas không thay đổi. Họ tin rằng vũ khí và bạo lực là cách duy nhất để duy trì phong trào", một cựu sĩ quan an ninh tại Gaza, từng phục vụ cho Chính quyền Palestine, nhận định.

Ông mô tả Dải Gaza hiện ngập tràn vũ khí. Nhiều nhóm đã cướp vũ khí, đạn dược của Hamas trong hai năm chiến sự và có thể đang được tình báo Israel hậu thuẫn thêm.

"Vũ khí, bất bình, hỗn loạn và một tổ chức đang tuyệt vọng muốn giành lại kiểm soát, trên một vùng đất đã bị phá nát còn người dân đã kiệt sức. Đây là công thức hoàn hảo cho nội chiến", cựu sĩ quan Palestine cảnh báo.

Thanh Danh (Theo BBC, CNN, Fox)