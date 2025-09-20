Hamas đăng 'ảnh vĩnh biệt' các con tin Israel ở Gaza

Hamas đăng chân dung các con tin mà nhóm đang giữ, cảnh báo đây là hình ảnh cuối cùng của họ nếu Israel tiếp tục chiến dịch tấn công Gaza City.

Hamas ngày 20/9 chia sẻ bức ảnh chân dung 47 con tin Israel mà nhóm đang giam tại Dải Gaza, gọi đây là "ảnh vĩnh biệt". Trong bức ảnh, mỗi con tin đều được dán nhãn là "Ron Arad" và đánh số từ 01 đến 47.

Ron Arad là hoa tiêu không quân Israel bị bắt làm tù binh vào năm 1986 sau khi máy bay của ông rơi ở miền nam Lebanon. Số phận Ron Arad đến nay vẫn là điều bí ẩn, dù ông được coi là đã chết. Sự việc xảy ra với Ron Arad từng trở thành vấn đề quốc gia đối với Israel trong nhiều thập kỷ.

Bức ảnh do Hamas đăng ngày 20/9, tập hợp chân dung các con tin Israel đang bị nhóm giam tại Dải Gaza. Ảnh: NDTV

Việc Hamas sử dụng tên ông để dán nhãn cho các con tin được coi là một thông điệp đe dọa, ám chỉ rằng số phận của những con tin này sẽ mãi là điều bí ẩn, giống như Ron Arad.

Thông điệp trên bức ảnh cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, đồng thời chỉ trích Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir vì vẫn tiếp tục phát động tấn công Gaza dù ông phản đối chiến dịch này.

"Do sự ngoan cố của Thủ tướng Netanyahu và sự khuất phục của trung tướng Zamir, một bức ảnh vĩnh biệt đã được chụp khi chiến dịch ở Gaza City bắt đầu", Hamas viết.

Tuyên bố từ Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cảnh báo các con tin "đang được phân tán trong những khu dân cư ở Gaza City và chúng tôi sẽ không quan tâm đến tính mạng của họ chừng nào Thủ tướng Netanyahu còn quyết định giết chết họ".

"Mở màn và thúc đẩy chiến dịch tội ác này cũng đồng nghĩa với việc các người sẽ không nhận được bất kỳ con tin nào, dù còn sống hay chết, và số phận của họ sẽ giống như Ron Arad", tuyên bố nhấn mạnh.

Người dân Gaza City trên đường sơ tán khỏi thành phố ngày 19/9. Ảnh: AFP

Trong thời gian ngừng bắn tháng từ tháng một đến tháng 3/2024, Hamas đã thả 30 con tin, gồm 20 dân thường Israel, 5 binh sĩ cùng 5 công dân Thái Lan. Họ cũng trao trả thi thể 8 tù nhân Israel thiệt mạng. Hồi tháng 5, Hamas tiếp tục thả một con tin mang hai quốc tịch Mỹ - Israel nhằm thể hiện "thiện chí" đối với Washington. Đổi lại, Israel thả 2.000 tù nhân Palestine bị giam tại nước này.

Tuy nhiên, hoạt động trao đổi con tin đình trệ kể từ đó, khi hai bên không thống nhất được thỏa thuận ngừng bắn. Israel hôm 16/9 phát động chiến dịch trên bộ vào Gaza City, sau nhiều tuần không kích dữ dội thành phố, với mục tiêu "xóa sổ" Hamas.

Hàng trăm nghìn người dân đã phải sơ tán khỏi khu vực, trong khi các gia đình con tin Israel kêu gọi chính phủ ngừng cuộc tấn công, cảnh báo nó tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng những người đang bị giam ở Gaza.

Vũ Hoàng (Theo NDTV, AFP, Reuters)