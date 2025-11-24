Hamas bắt đầu thảo luận giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Hamas họp với quan chức Ai Cập về giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn Gaza, đồng thời cảnh báo Israel đang đe dọa triển vọng hòa bình.

Phái đoàn cấp cao Hamas hôm 24/11 gặp lãnh đạo Cơ quan Tình báo Ai Cập Hassan Rashad tại Cairo để trao đổi về tiến triển trong thỏa thuận ngừng bắn với Israel và "bản chất của giai đoạn hai". Tham gia phái đoàn có Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Hamas Muhammad Darwish cùng nhiều thành viên cấp cao.

Nhóm vũ trang không công bố chi tiết về cuộc gặp, khẳng định tiếp tục tuân thủ giai đoạn đầu của thỏa thuận nhưng bày tỏ lo ngại "những vi phạm liên tiếp" từ phía Israel có thể làm suy yếu toàn bộ tiến trình hòa bình.

Thành viên Hamas tìm kiếm thi thể con tin Israel thiệt mạng ở Khan Younis, Gaza ngày 19/10. Ảnh: AP

Hamas đề nghị quốc tế thiết lập cơ chế giám sát rõ ràng với thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, do các bên trung gian điều phối, để ghi nhận vi phạm và "hành động lập tức" nhằm ngăn căng thẳng leo thang.

Chiến dịch của Israsel nhằm vào Dải Gaza kể từ tháng 10/2023 đã khiến gần 70.000 người thiệt mạng và hơn 170.900 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, theo thống kê của AFP. Văn phòng truyền thông của Hamas tại Gaza cáo buộc Israel đã khiến 342 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10.

Trong giai đoạn một, Hamas đã bàn giao 20 con tin Israel còn sống và 27 trong tổng số 28 thi thể mà nhóm đang giữ. Israel bác bỏ hai trường hợp bàn giao thi thể, cho rằng một trường hợp không phải công dân Israel và trường hợp còn lại đã được tìm thấy một phần thi thể từ trước.

Giai đoạn hai dự kiến bao gồm triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza, với nhiệm vụ giữ ổn định tình hình như nội dung đã được đề cập trong nghị quyết do Mỹ soạn thảo và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.

Ranh giới Vàng giữa khu vực quân đội Israel duy trì hiện diện và khu vực Hamas còn kiểm soát theo thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10. Đồ họa: BBC

Israel luôn khẳng định chỉ bắt đầu đàm phán giai đoạn hai của thỏa thuận sau khi Hamas bàn giao đủ thi thể con tin. Trong khi đó, Hamas cho rằng quá trình tìm kiếm thi thể gặp nhiều khó khăn do mức độ tàn phá quá lớn tại Dải Gaza sau hai năm chiến sự.

Trong thông báo ngày 23/11, Hamas cũng nêu vấn đề các tay súng Lữ đoàn Qassam bị mắc kẹt sau ranh giới ngừng bắn "Đường Vàng" tại Rafah. Họ tuyên bố đã mất liên lạc với nhóm này và kêu gọi các bên trung gian hỗ trợ.

Giới chức Israel nhiều lần công khai kêu gọi các tay súng Hamas đầu hàng để được áp giải tới Israel thẩm vấn hoặc chấp nhận "bị tiêu diệt nếu kháng cự".

Thanh Danh (Theo AFP, AA)