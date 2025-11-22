Hai trực thăng thả hàng cứu trợ cho vùng cô lập ở Đăk Lăk

Hai trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 chở khoảng 5 tấn hàng cho người dân ở khu vực Đông Hòa, nơi bị lũ cô lập nặng ở Đă Lăk, chiều 22/11.

Hai trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cất cánh từ căn cứ Lữ đoàn Không quân 954 ở Cam Ranh, bay ra khu vực Đông Hòa, Đăk Lăk (Phú Yên cũ) để thả hàng cứu trợ.

Các phi công thả hàng cứu trợ cho người dân vùng bị nước lũ cô lập, chiều 22/11. Ảnh: Sư đoàn 370

Mỗi máy bay chở khoảng 2,5 tấn lương thực và nhu yếu phẩm. Nhiều hộ dân đứng trên điểm cao đón hàng, các bao hàng được bộ đội thả đúng vị trí tập kết đã xác định trước, giúp họ nhận được lương thực trong chiều cùng ngày.

Sáng nay, Sư đoàn 372 nhận lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân, sử dụng 4 trực thăng Mi-17, chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật, trang bị, lực lượng... sẵn sàng cất cánh. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, các máy bay chưa thể cất cánh.

Song song đó, các đơn vị quân đội đang tìm cách tiếp cận dân bằng đường thủy, đường bộ, cứu hộ người dân ở "rốn lũ" Phú Yên cũ, đặc biệt là xã Hòa Thịnh - một trong hai địa phương (cùng với Đông Hòa) ngập sớm và sâu nhất, bị cô lập nhiều ngày. Chính quyền cùng các lực lượng liên tục chạy canô vào cứu hộ, chuyển thực phẩm, song không đáp ứng hết do số người kêu cứu tăng nhanh.

Bản đồ xã Hòa Thịnh và phường Đông Hòa, hai khu vực ngập sâu nhất Đăk Lăk (Phú Yên cũ). Đồ họa: Hoàng Khánh

Hòa Thịnh, được ghép từ hai xã Hòa Thịnh và Hòa Đồng (huyện Tây Hòa cũ), có diện tích hơn 159 km2 và dân số trên 30.000 người. Trên mạng xuất hiện tin "sập nhà lầu, hàng trăm người chết" tại Hòa Thịnh do lũ, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Tạ Anh Tuấn khẳng định đây là "tin giả, sai sự thật".

Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh Lê Chí Hoại cho biết đến sáng nay nước đã rút gần hết và "không còn người dân nào bị mắc kẹt trong vùng lũ". Những ngày vừa qua, chính quyền đã tổ chức cứu hộ nhiều người tại các khu vực ngập sâu, đưa đến trụ sở xã hoặc trường học để tránh trú.

Nhu yếu phẩm được đưa lên máy bay để cứu trợ. Ảnh: Sư đoàn 372

Ngoài quân đội, lực lượng công an, dân quân và các nhóm cứu hộ cũng đang vượt lũ vào xã Hòa Thịnh cũ để cứu hộ. Tuy nhiên, gió lớn khiến flycam, drone không thể hoạt động, nhiều người dân đã bị kẹt suốt 4 ngày trong nước lũ.

Mưa lũ làm 55 người ở 6 tỉnh thành tử vong. Đăk Lăk là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt thiên tai lần này khi số người tử vong lên tới 27 - tăng 10 so với chiều qua. Mưa lũ khiến trên 200.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 18.000 hộ phải sơ tán khẩn cấp.

