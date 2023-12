Hai tàu thương mại bị tấn công trên Biển Đỏ

Quân đội Mỹ cho biết hai tàu thương mại bị tấn công ở phía nam Biển Đỏ trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng vì xung đột Israel - Hamas.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu khu trục Carney ngày 3/12 đã đáp lại những cuộc gọi khẩn cấp và cung cấp hỗ trợ sau các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ lãnh thổ do nhóm Houthi ở Yemen kiểm soát.

Một tàu hàng cập cảng Hodeidah của Yemen hồi năm 2021. Ảnh: AFP

Houthi cùng ngày cho biết nhóm đã tấn công hai tàu Israel là Unity Explorer và Number 9 bằng UAV và tên lửa. Một đại diện của nhóm nói rằng hai tàu trên bị nhắm mục tiêu vì từ chối tuân thủ cảnh báo, song không nêu thêm thông tin chi tiết.

Houthi nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm đáp lại yêu cầu của người dân Yemen và lời kêu gọi từ các quốc gia Hồi giáo muốn sát cánh với người dân Palestine.

Quân đội Mỹ tuyên bố chiến hạm Carney đã bắn hạ ba UAV khi nó giúp đỡ các tàu hàng, khẳng định những cuộc tấn công là mối đe dọa đối với thương mại quốc tế.

"Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng hành động này do Houthi ở Yemen thực hiện nhưng lại hoàn toàn do Iran chịu trách nhiệm", thông báo từ CENTCOM cho hay. "Mỹ sẽ phối hợp đầy đủ với các đồng minh và đối tác quốc tế của mình để cân nhắc mọi phản ứng thích hợp".

Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho hay hai tàu bị tấn công không có mối liên hệ nào với Tel Aviv.

"Một con tàu bị hư hại đáng kể, đang phát tín hiệu cầu cứu và dường như có nguy cơ bị chìm, còn một con tàu khác bị hư hỏng nhẹ", ông nói.

Sự việc xảy ra sau một loạt vụ tấn công ở vùng biển Trung Đông kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Israel và Hamas hồi đầu tháng 10.

Một tàu chở hàng liên kết với Israel đã bị lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt hồi tháng 11. Nhóm này kiểm soát phần lớn khu vực bờ Biển Đỏ của Yemen. Houthi trước đó liên tục phóng tên lửa đạn đạo và UAV vào Israel, đồng thời tuyên bố sẽ nhắm tới nhiều tàu Israel hơn.

Dữ liệu hàng hải cho thấy tàu hàng Unity Explorer, gắn cờ Bahamas, thuộc sở hữu của công ty Unity Explorer và được quản lý bởi công ty Dao Shipping có trụ sở tại London, Anh. Con tàu dự kiến đến Singapore vào ngày 15/12.

Tàu Number 9, đang hướng đến cảng Suez, là một tàu container treo cờ Panama thuộc sở hữu của công ty Number 9 Shipping và được quản lý bởi Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), trụ sở tại thành phố Newcastle, Anh.

BSM cho biết Number 9 đang di chuyển và không có báo cáo nào về thiệt hại sau sự việc. Con tàu bị bắn trúng khi đi qua eo biển Bab al-Mandab.

Chủ sở hữu tàu Unity Explorer chưa đưa ra bình luận.

Theo CENTCOM, Unity Explorer bị hư hại nhẹ trong khi Number 9 cũng được báo cáo có thiệt hại.

Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh và các nguồn tin trước đó cùng ngày cho biết một tàu chở hàng và một tàu container đã bị ít nhất hai UAV tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ. Tàu container bị tấn công tại vị trí cách cảng Hodeidah, phía bắc Yemen, khoảng 101 km về phía tây bắc.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cũng thông báo họ đã nhận được báo cáo về một cuộc tấn công bằng UAV ở eo biển Bab al-Mandab của Biển Đỏ.

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: AFP

Vũ Hoàng (Theo Reuters)