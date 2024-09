Hai sĩ quan hy sinh khi phòng chống bão Yagi

Thượng úy quân đội Nguyễn Đình Khiêm và thiếu tá công an Trần Quốc Hoàng hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống bão Yagi ở tâm bão Quảng Ninh.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, 27 tuổi, là Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, Quân khu 3. Anh nhập ngũ tháng 9/2015, quê xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình phòng chống bão Yagi, đơn vị anh phụ trách đảm bảo an toàn các đơn vị công trình.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm.

Ngày 6/9, Lữ đoàn phát hiện hệ thống lán trại tại công trình thuộc thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu có nguy cơ mất an toàn trước gió bão. Thượng úy Khiêm được giao chỉ huy lực lượng chuẩn bị vật chất ứng cứu với địa phương và chằng chống lán trại.

Trên đường về sau khi lấy vật liệu, thấy đồng đội trượt chân, có thể bị cây đè lên người gây nguy hiểm, thượng úy Khiêm lao vào đỡ và bị ngã. Được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng anh không qua khỏi.

Cũng trong cơn bão Yagi, thiếu tá Trần Quốc Hoàng, 37 tuổi, quê thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên, đã hy sinh. Anh Hoàng là cán bộ trại giam Quảng Ninh, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam.

Thiếu tá Trần Quốc Hoàng.

Rạng sáng 7/9, trong cơn mưa bão, nước lũ dâng cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng của phạm nhân tại Phân trại số 2, anh Hoàng đã lao ra cứu người và bị nước lũ cuốn trôi.

Trại giam Quảng Ninh cùng với lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm kiếm trong mưa bão. Đến sáng nay, thi thể của thiếu tá Hoàng được tìm thấy tại bờ suối thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, cách đơn vị khoảng một km.

Bão Yagi với sức gió cấp 12-13 đổ bộ vào Quảng Ninh trưa 7/9. Hoàn lưu trước, trong và sau bão gây mưa to, gió mạnh ở khắp miền Bắc. Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến chiều nay bão Yagi và các hiệu ứng liên quan làm 21 người chết, trong đó 9 người do bão, 12 chết do sạt lở đất và một người lũ cuốn, một người mất tích ở Bắc Giang.

229 người bị thương, hơn 8.000 ngôi nhà hư hỏng, chìm 25 tàu thuyền. Gần 110.000 ha lúa, gần 18.000 ha hoa màu, gần 7.000 ha cây ăn quả bị ngập úng, hư hại. Hơn 1.100 lồng bè bị cuốn trôi, chủ yếu ở Quảng Ninh.

Sơn Hà