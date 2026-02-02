Hải Phòng hỗ trợ gần 50.000 vé xe cho công nhân về quê ăn Tết

Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng hỗ trợ 49.440 vé xe cho người lao động quê xa từ 150 km trở lên, mỗi vé 200.000 đồng, tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Liên đoàn cũng tặng 20.000 suất quà (một triệu đồng/suất) và tặng 3.000 túi quà (trị giá 500.000 đồng/túi) cho đoàn viên, người lao động tham dự Chương trình Tết sum vầy 2026 tại các cấp công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, công đoàn nhiều công ty có người lao động ngoại tỉnh làm việc cũng chủ động thuê xe đưa công nhân và người thân về quê ăn Tết; tổ chức bữa cơm công đoàn tất niên kết hợp giao lưu văn nghệ, tạo không khí sum họp, sẻ chia.

Những chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết do Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức năm 2025. Ảnh: Xuân Mai

Về thưởng dịp Tết Bính Ngọ 2026, thống kê của Sở Nội vụ TP Hải Phòng, mức thưởng dự kiến trung bình 7,3 triệu đồng/người, tăng khoảng 4% so năm trước. Trong đó, Công ty TNHH MTV 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ trung bình 5,1 triệu đồng, cao nhất 30 triệu đồng và thấp nhất 1 triệu đồng. Doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thưởng trung bình 6,25 triệu đồng, cao nhất 22 triệu, thấp nhất 1 triệu.

Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng trung bình 7,57 triệu đồng, cao nhất 192 triệu. Khối doanh nghiệp dân doanh mức thưởng trung bình 6,8 triệu đồng, cao nhất 95 triệu.

Lê Tân