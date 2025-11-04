Hải Phòng dôi dư gần 700 trụ sở công

Hải Phòng có 678 trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, dự kiến được chuyển đổi công năng, ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch về xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, sử dụng kém hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thành phố ưu tiên điều chuyển và chuyển đổi công năng 151 trụ sở làm trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa - thể thao.

Trong đó, 87 trụ sở được chuyển sang phục vụ giáo dục, như UBND phường Đại Bản (thôn Tân Thanh cũ) thành cơ sở mới của Trường Tiểu học Đại Bản 1; UBND phường Đằng Hải (51 Đoàn Kết) chuyển cho Trường THCS Đằng Hải; UBND phường Cát Bi (1186 Cát Bi) bàn giao cho Trường THCS Lê Lợi.

12 trụ sở sẽ trở thành trạm y tế, và 52 cơ sở chuyển đổi làm nhà văn hóa, trung tâm thể thao.

Nhà hát Sông Cấm có hai hộ dân sử dụng đất trong khuôn viên làm nhà ở. Ảnh: Lê Tân

Ngoài nhóm trên, 203 cơ sở được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị khác.

Trong đó trụ sở UBND quận Ngô Quyền (lô 26A Lê Hồng Phong) được giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Trung tâm Hành chính quận Hải An (239 Lê Hồng Phong) chuyển cho Thanh tra thành phố.

228 cơ sở khác được chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác, đấu giá hoặc bố trí lại theo quy hoạch.

Thành phố cũng yêu cầu giải quyết 11 cơ sở vướng mắc trong quản lý, sử dụng sai mục đích. Trong đó, cung Văn hóa Thiếu nhi (155 Lạch Tray) hiện có Nhà sách Tiền Phong kinh doanh trong khu hội trường; Trường Tiểu học Quán Toan (48 Quán Toan 1), rạp Tháng Tám, Nhà hát Sông Cấm... bị các hộ dân lấn chiếm; sân vận động Tiên Lãng có hơn 20 kiot cho thuê trái quy định.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thành Đoàn Hải Phòng, UBND các phường Hồng Bàng, Hồng An và xã Tiên Lãng hoàn thành xử lý, báo cáo trước 28/2/2026, dứt điểm trước 31/3/2026.

