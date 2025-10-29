Hải Phòng có thêm hơn 1.000 căn nhà xã hội từ 760 triệu đồng

Hải Phòng1.479 căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Tân Phú Hưng (TP Hải Dương cũ), nằm ở phía tây thành phố, đủ điều kiện mở bán với giá 17,6 triệu đồng một m2.

Thông tin này được Sở Xây dựng công bố hôm 28/10. Dự án gồm 5 tòa chung cư, cao 15 tầng với tổng số 1.479 căn hộ.

Khu nhà ở xã hội này được xây dựng trên khu đất rộng hơn 31.800 m2 tại phường Tân Hưng, TP Hải Phòng (trước đây là phường Hải Tân, Tân Hưng, TP Hải Dương). Chủ đầu tư của dự án là liên danh NHS và Newland. Công trình này dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý II/2027.

Theo thông báo của Sở Xây dựng, giá bán tạm tính căn hộ tại dự án này khoảng 17,6 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Như vậy, căn hộ nhỏ nhất tại đây (43,1 m2) giá gần 760 triệu đồng và căn lớn nhất (74,6 m2) trên 1,31 tỷ.

Sở yêu cầu trong 180 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải kiểm toán và quyết toán chi phí xây dựng để xác định giá bán chính thức. Nếu giá bán sau kiểm toán thấp hơn mức tạm tính, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua. Trường hợp giá sau kiểm toán cao hơn, chủ đầu tư không được thu thêm của người mua.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Kế hoạch giai đoạn 2024-2025, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 6.948 căn tại 10 dự án, khởi công thêm 8 dự án mới. Qua đó, Hải Phòng có thể hoàn thành khoảng 11.900 căn nhà xã hội vào cuối năm nay, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao (10.694 căn).

Trước sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội tới 2030. Trong khi đó, Hải Dương phải hoàn thành 15.900 căn trong 5 năm tới. Nếu tính theo chỉ tiêu này, sau sáp nhập, TP Hải Phòng mới cần phát triển khoảng 49.400 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Anh Tú