Hải Phòng có thêm hai phó chủ tịch thành phố

Tại kỳ họp chuyên đề chiều 26/10, HĐND TP Hải Phòng bầu ông Lê Trung Kiên và ông Vũ Tiến Phụng làm Phó chủ tịch UBND thành phố.

Ông Lê Trung Kiên 51 tuổi, quê Hưng Yên, là tiến sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh, cao cấp chính trị. Trước khi được bầu là Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Kiên từng là Bí thư Quận ủy Lê Chân, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế thành phố.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chúc mừng các ông Lê Trung Kiên, Đào Trọng Đức, Vũ Tiến Phụng (cầm hoa từ trái qua). Ảnh: Lê Tân

Ông Vũ Tiến Phụng 53 tuổi, quê TP Hải Phòng, là thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, Đại học Kinh tế đối ngoại, Đại học Giáo dục lý luận chính trị, cao cấp chính trị. Trước khi được bầu là Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Phụng từng là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng (sau hợp nhất).

Bộ máy lãnh đạo UBND TP Hải Phòng gồm ông Lê Ngọc Châu, 53 tuổi, làm Chủ tịch và 6 Phó chủ tịch là các ông Lê Anh Quân 53 tuổi, Phó chủ tịch thường trực; Hoàng Minh Cường 52 tuổi; Nguyễn Minh Hùng 58 tuổi; Trần Văn Quân 54 tuổi; Lê Trung Kiên 51 tuổi và Vũ Tiến Phụng 53 tuổi.

Ngoài ra, tại kỳ họp hôm nay, HĐND TP Hải Phòng cũng đã bầu ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh văn phòng Thành ủy, giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố.

HĐND TP Hải Phòng do ông Lê Văn Hiệu, 58 tuổi, làm chủ tịch và các phó là Đào Trọng Đức 46 tuổi, Bùi Đức Quang 50 tuổi và ông Nguyễn Khắc Toản 52 tuổi.

Lê Tân