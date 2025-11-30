Hải Phòng có thể hoàn thành gần 55.000 căn nhà xã hội đến năm 2030

Hải Phòng dự kiến xây dựng gần 55.000 căn nhà xã hội đến năm 2030, vượt hơn 10% chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Tại phiên họp ngày 29/11, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng thống nhất điều chỉnh nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Cụ thể, Hải Phòng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội lên mức 49.455 căn. Con số này được đặt ra trên cơ sở hợp nhất chỉ tiêu của TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương trước sáp nhập và nghị quyết mới đây tại Đại hội Đảng bộ thành phố.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trước đó, Thủ tướng giao Hải Phòng xây dựng 33.500 căn, còn tỉnh Hải Dương cũ là 15.900 căn.

Giai đoạn 2021-2025, theo báo cáo của Thành ủy, Hải Phòng triển khai đầu tư 23 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 26.715 căn. Trong đó, khu vực phía đông (TP Hải Phòng cũ) 23.848 căn, phía tây (Hải Dương cũ) 2.867 căn. Riêng năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 10.775 căn, hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao.

Từ nay đến năm 2030, Hải Phòng sẽ triển khai 25 dự án, với 28.199 căn hộ. Khu vực phía đông đóng góp hơn 83% nguồn cung nhà xã hội mới trong thời gian này. Như vậy, giai đoạn 2021-2030, thành phố dự tính có thể hoàn thành 54.914 căn nhà ở xã hội, vượt khoảng 11% so với chỉ tiêu được Thủ tướng phân bổ.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Một số dự án ở thành phố này có giá bán dưới 20 triệu một m2 như Hoàng Huy New City (14,12 triệu), Tổng kho 3 Lạc Viên (17,2 triệu), dự án số 384 Lê Thánh Tông (18,8 triệu) hay dự án số 39 Lương Khánh Thiện (19,3 triệu).

Với khoảng 3.800 căn, dự án của Vinhomes thuộc ở phường Hải An, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (giai đoạn 1) là khu nhà ở xã hội có nguồn cung lớn nhất tại Hải Phòng hiện nay. Dự án này có giá bán tạm tính bình quân 23,5 triệu đồng mỗi m2. Sở Xây dựng Hải Phòng đã cho phép Vinhomes mở bán dự án này với hơn 1.500 căn hộ.

Anh Tú