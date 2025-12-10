Hai nữ võ sĩ Việt Nam gây sốc với bài quyền 'diệt ma'

Thái LanMuốn tạo khác biệt trong bài thi quyền biểu diễn, Hồng Ngọc và Ngọc Bích dàn dựng hình tượng "cương thi" và đem về tấm huy chương đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 33

Khi Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích bước lên sàn đấu ở Nhà thi đấu Viện bảo tàng Quân đội Thái Lan, khán giả tỏ ra bất ngờ. Cả hai hóa trang thành hình tượng "cương thi" (ma cà rồng Trung Quốc), với những vệt máu đỏ nơi khóe miệng và trán dính một "lá bùa" màu vàng.

Bài quyền giúp Việt Nam đoạt HC đồng Ju Jit-su Bài biểu diễn của Hồng Ngọc và Ngọc Bích.

Sau đó, họ bắt đầu biểu diễn những miếng quyền đặc trưng của môn Jiu-jitsu, cho nội dung Duo Show nữ. Thỉnh thoảng có những tiếng vỗ tay tán thưởng từ các khán đài.

Chung cuộc, đôi võ sĩ Việt Nam đạt 47,5 điểm, đứng thứ ba sau Thái Lan 1 (50,5 điểm) và Thái Lan 2 (48,5 điểm). Họ trở thành những VĐV đầu tiên của Việt Nam giành huy chương ở SEA Games 33.

Sau khi giành huy chương, Hồng Ngọc cho biết về nguồn gốc ý tưởng của bài quyền lần này: "Tôi và Ngọc Bích đều rất sợ ma. Khi đi thi đấu, tôi thấy mọi người gần như diễn theo sách vở và chưa thấy ai biểu diễn kiểu 'cương thi' như thế này. Vì thế, hai đứa quyết định lấy chính nỗi sợ của mình để tạo ra bài thi đấu".

Chia sẻ về tấm HC đồng, Hồng Ngọc cho biết không phàn nàn gì về cách chấm điểm của các trọng tài, việc hai đội của Thái Lan giành những vị trí cao nhất là hoàn toàn xứng đáng. Cô cũng hy vọng tấm huy chương "mở hàng" này sẽ tạo động lực cho các đồng đội thi đấu tự tin hơn ở những bài thi tiếp theo.

Hồng Ngọc (đứng) và Ngọc Bích trong bài thi quyền biểu diễn ở Nhà thi đấu Viện Bảo tàng quân đội Thái Lan, Bangkok sáng 10/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Jiu-jitsu, còn gọi là Nhu thuật, là môn võ chiến đấu tầm gần, vật lộn và tự vệ của Nhật Bản. Đây là một hệ thống chiến đấu nhấn mạnh vào việc sử dụng kỹ thuật đòn bẩy và lực của đối phương để khống chế họ, thay vì dùng sức mạnh cơ bắp tuyệt đối. Môn võ này được coi là một trong những môn võ tự vệ hiệu quả nhất và đã du nhập, phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam những năm gần đây.

Hồng Ngọc và Ngọc Bích đều là những thành viên quan trọng của tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam, chuyên thi đấu ở các nội dung biểu diễn đôi (Duo Show/Duo Female).