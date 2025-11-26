Hai kịch bản tác động của bão Koto đến Nam Trung Bộ

Cơ quan khí tượng đánh giá bão Koto sẽ di chuyển phức tạp, có thể gây mưa lớn cho Gia Lai - Khánh Hòa nếu đi theo kịch bản xấu.

10h hôm nay, tâm bão Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 8-9, giật cấp 11 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Trong báo cáo ứng phó bão Koto sáng 26/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết diễn biến cơn bão còn có sự phân tán giữa các mô hình và đài khí tượng quốc tế. Nguyên nhân là từ ngày 28/11, khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió tây trên độ cao 5.000 m có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi. Do đó, cơ quan này đưa ra hai kịch bản về đường đi và tác động của bão tới Việt Nam.

Kịch bản một với xác suất 80%, khi tới kinh tuyến 113, cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500 km về phía đông, bão đổi hướng lên phía bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp và trôi về đất liền các tỉnh miền Trung.

Với kịch bản này, phía đông giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh. Từ ngày 27/11, giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m.

Đất liền ít có khả năng gió bão, tuy nhiên Đà Nẵng - Lâm Đồng có thể mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12/2025, tâm mưa là vùng ven biển. Mưa sẽ không cực đoan như đợt 16-21/11.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Koto, trưa 26/11. Ảnh: NCHMF

Kịch bản hai với xác suất 20%, bão không đổi hướng, đi vào Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão mạnh nhất khi ở phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão theo hướng tây về miền Trung, trọng tâm là Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ giảm xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới (6-7).

Với kịch bản hai, vùng ven biển các địa phương Đà Nẵng - Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, mưa 150-250 mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12. Mưa sẽ không cực đoan như đợt 16-21/11.

Để ứng phó với bão này, các tỉnh thành Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã chỉ đạo vận hành hồ chứa về mực nước đón lũ, dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du. Đến 5h ngày 26/11, tổng dung tích còn lại để cắt giảm lũ là 320,83 triệu m3. Trong đó, sông Vu Gia - Thu Bồn 37,87 triệu m3; Trà Khúc 9,19 triệu m3; Kôn - Hà Thanh 12,36 triệu m3; Ba 170,67 triệu m3; Srêpok 7,97 triệu m3, Đồng Nai 82,77 triệu m3.

Koto được hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở phía đông miền Trung Philippines, đến tối qua mạnh lên thành bão và vài tiếng sau vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 15 trên vùng biển này. 2025 trở thành năm nhiều bão, áp thấp nhiệt đới nhất trong 30 năm qua. Thiên tai mà chủ yếu do bão lũ đã làm 409 người chết, 727 người bị thương. Thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

