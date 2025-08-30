Hai giờ tổng duyệt diễu binh ở Ba Đình

Đội hình "trăm người như một" của khối chiến sĩ Tăng thiết giáp.

Tăng thiết giáp là binh chủng chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Binh chủng được hình thành từ năm 1959 với việc thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên (Trung đoàn Xe tăng 202), sau đó phát triển thành nhiều trung đoàn, tiểu đoàn xe tăng; tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh trên chiến trường miền Nam. Ảnh: Ngọc Thành