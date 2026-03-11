Hai cựu cục trưởng xin giảm án trong vụ nhận hối lộ 52 tỷ đồng

Hà NộiCựu cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga và Nguyễn Thanh Phong, án sơ thẩm tuyên 15 và 20 năm tù vì nhận hối lộ tổng 52 tỷ đồng, vừa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài hai cựu cục trưởng, hai cựu cục phó Nguyễn Hùng Long (án sơ thẩm 12 năm tù) và Đỗ Hữu Tuấn (án sơ thẩm 7 năm), cũng xin giảm nhẹ. 31 bị cáo khác có đơn kháng cáo, trong đó 13 người xin được hưởng án treo, còn lại xin giảm án.

20 người còn lại của vụ án không kháng cáo.

Phiên sơ thẩm diễn ra đầu tháng 1 đã tuyên 34 người với tội danh Nhận hối lộ, với án cao nhất là ông Phong, 20 năm, thấp nhất 30 tháng án treo. Trong số này còn có chồng bà Nga, cựu trưởng phòng Lê Hoàng, bị tuyên 5 năm tù.

Ở nhóm 21 người Đưa hối lộ, nhẹ nhất là 15 tháng án treo, nặng nhất 5 năm 6 tháng tù.

Như vậy, trong 55 bị cáo, HĐXX đã tuyên 12 án treo và 43 án tù có thời hạn, từ 18 tháng đến 20 năm.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài với sự cấu kết tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm...

Việc này dễ gây nhiều bị hệ lụy, cũng có thể là tác nhân dẫn đến thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc được lưu thông trên thị trường, đe dọa trực tiếp tính mạng và sức khỏe của người tiêu dùng...

Về phân hóa vai trò, theo tòa, hai cựu cục trưởng Phong, Nga giữ vai trò chính, là chủ mưu. Ông Phong nhận 44 tỷ đồng, bà Nga 8 tỷ đồng nên cần áp dụng mức hình phạt cao mới tương xứng với hành vi.

Hai cựu cục trưởng An toàn thực phẩm tại tòa sơ thẩm hồi tháng 1. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo và chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc đã lợi dụng các quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế xin cho, nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Sai phạm xảy ra chủ yếu trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP. Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được "báo giá" từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Phong, bà Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp gồm 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận, 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và 1 tỷ đồng liên quan GMP.

Tổng số tiền các bị cáo đưa hối lộ là 77,4 tỷ đồng, còn 27,5 tỷ đồng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trong lời nói sau cùng, 40/55 bị cáo khóc, dành nhiều lời xin lỗi, ân hận, tiếc nuối. Hai cựu cục trưởng "lấy hếtdanh dự còn sót lại" để xin lỗi. Họ nhận ra khi vướng vào tù tội, tiền tài, chức vụ, danh vọng chẳng có nghĩa lý gì, điều quan trọng nhất, cũng là khao khát lớn nhất khi này chỉ là tự do.

Ngoài hình phạt, HĐXX khi tuyên án cũng nêu ra nhiều bất cập trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. HĐXX do đó kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu ban hành các quy định nhằm tăng cường công khai, minh bạch rõ ràng quy trình, thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý về an toàn thực phẩm.

Thanh Lam