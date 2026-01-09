Cựu cục trưởng: Mỗi đồng tiền bị cáo nhận bất chính là nhát cắt vào niềm tin công lý

Hai cựu Cục trưởng An toàn thực thẩm bị cáo buộc nhận hối lộ 52 tỷ đồng đều khóc khi nói lời sau cùng, "lấy hết danh dự còn sót lại" để xin lỗi.

Chiều 9/1, sau 5 ngày xét xử, tòa dành thời gian nói lời sau cùng cho 55 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ 93 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị mức án cao nhất, 20 năm tù, về tội Nhận hối lộ, với số tiền bị quy buộc lên tới 44 tỷ đồng. Trong 5 phút nói lời sau cùng tại phiên tòa, ông Phong nhiều lần bật khóc, bày tỏ suốt 40 năm công tác liên tục trong ngành y tế, đã có những đóng góp nhất định và được Nhà nước ghi nhận.

Ông nói hiện sức khỏe đã giảm sút nhiều, sắp đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ, chỉ mong sau những năm tháng vất vả vì công việc có thể được nghỉ ngơi, sống thanh thản những năm cuối đời. Tuy nhiên, những sai phạm trong quá khứ khiến phải đối mặt với mức án dài.

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị áp giải đến tòa. Ảnh: Phạm Dự

Ông Phong cho biết, những ngày trong trại tạm giam đã ý thức rõ rằng "có thành tích thì Nhà nước ghi nhận, nhưng có tội thì phải trả giá nên không dám oán thán". Bị cáo mong sai phạm của mình sẽ trở thành bài học để những người đang công tác trong ngành rút kinh nghiệm, tránh vấp phải, qua đó góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Cựu cục trưởng gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, xin lỗi ngành y tế và người dân cả nước vì những sai phạm của mình đã làm suy giảm lòng tin của xã hội đối với người làm công tác quản lý nhà nước.

Khi nhắc đến cấp dưới trong cùng vụ án, ông Phong tiếp tục bật khóc, nói đây đều là những người được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng nhưng nhất thời phạm tội lần đầu.

"Nhiều người đã cùng bị cáo không ngại gian khó, lăn lộn nhiều năm ở những điểm nguy hiểm nhất trong các đợt lũ lụt, Covid, chống dịch bệnh sau bão... Đặc biệt, trong số đó có những người còn rất trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn", ông Phong nói rồi dừng lại, bật khóc.

Nghe chia sẻ của cấp trên, nhiều bị cáo là cấp dưới của ông Phong ở dưới cũng bật khóc. "Những sai phạm trong quá khứ rồi không làm lại được. Anh xin lỗi tất cả các em, các cháu", ông Phong nói và xin HĐXX khoan hồng cho họ.

>>Chi tiết án VKS đề nghị với 55 bị cáo

"Bị cáo đã tự tay đánh mất danh dự'

Sau ông Phong, cựu cục trưởng Trần Việt Nga cầm ba tờ giấy bước lên trước bục bị cáo. Bà bị VKS đề nghị 12-13 năm tù với số tiền nhận hối lộ 8 tỷ đồng.

Bà Nga trình bày, trước sự soi chiếu của công lý và dư luận xã hội, bà hiểu rằng vào thời điểm này dù có nói gì cũng không thể bù đắp được những tổn thất mà mình đã gây ra.

Theo lời trình bày, bà đứng tại tòa không chỉ với tư cách là bị cáo mà còn là người con, người mẹ, và là người từng gánh trên vai niềm tự hào lớn không chỉ cho bản thân mà cho con cái, gia đình và dòng tộc.

"Nhưng gần đây, khi nhìn lại hành trình của chính mình, bị cáo cảm thấy không có nỗi đau nào xót xa hơn, không chỉ từ những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, mà còn từ sự vụn vỡ của niềm tin. Bị cáo đã tự tay đánh mất danh dự – thứ mất cả đời để xây dựng, cũng là điều quý giá nhất bị cáo muốn gìn giữ và để lại cho các con", bà buông giấy, lau nước mắt rồi tiếp tục.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga tại tòa. Ảnh: Linh Đan

Cựu cục trưởng cho biết có những đêm không ngủ trong trại tạm giam, "chỉ để tự hỏi vì sao ở những bước ngoặt của cuộc đời lại để lý trí bị lu mờ như vậy".

Cũng như ông Phong, bà Nga nói bà "đau đáu và dằn vặt" khi nghĩ đến số phận của những đồng nghiệp, những cấp dưới có năng lực, nhưng vì những chỉ đạo "chưa đúng đắn" của bà mà hôm nay phải đứng trước vành móng ngựa.

Là lãnh đạo cao nhất của cục, bà cho rằng lẽ ra "phải là người dẫn dắt cấp dưới, là lá chắn bảo vệ họ trước những sai phạm" nhưng đã không làm được điều đó.

"Nhìn những đồng nghiệp thân thiết, những người cũng có gia đình, có tương lai phía trước, nay phải đối mặt với lao lý, bị cáo cảm thấy vô cùng xót xa và ân hận", bà Nga nói, vừa khóc vừa đọc.

"Vì vậy, bằng tất cả những danh dự còn sót lại của mình", bà Nga gửi lời xin lỗi tới Nhà nước, Nhân dân, đồng nghiệp, "những người đã từng nhìn bị cáo như một tấm gương để phấn đấu", đồng thời mong tòa xem xét khoan hồng cho các đồng nghiệp.

"Bị cáo hiểu rằng mỗi đồng tiền không chính đáng mình nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính", bà nói.

Cựu cục trưởng cũng gửi lời xin lỗi tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì những sai phạm của bà đã gây khó khăn cho họ, khiến nhiều đơn vị phải chịu tổn thương như ngày hôm nay.

Bà Nga cũng xin lỗi gia đình, những người từng coi bà là niềm tự hào, nay phải gánh chịu áp lực tâm lý và sự tủi nhục mà theo bà là không gì có thể bù đắp.

Hôm nay, bà được gia đình nộp khắc phục thêm 4,6 tỷ đồng, theo trình bày của luật sư tại tòa. Bà Nga nói nộp tiền không phải chỉ để mong giảm nhẹ hình phạt mà còn để lương tâm nhẹ nhõm phần nào trước khi trả giá cho những sai lầm. Bà mong sớm được trở về sống cuộc đời lương thiện.

"Tiền tài, chức vụ, danh vọng chẳng có nghĩa lý gì"

Trong vụ án, chồng bà Nga, cựu Cục phó Phòng bệnh, cũng bị xét xử về tội Nhận hối lộ, án đề nghị 3-4 năm tù.

Ông Hoàng bật khóc ngay từ những lời đầu, thừa nhận nhận thức rất rõ sai trái của mình, cho rằng đây là bài học "sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt" sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tái phạm.

Bị cáo nuối tiếc quãng đời thanh niên đầy nhiệt huyết, hoài bão cống hiến, được cơ quan tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, có 24 năm công tác và nhận nhiều bằng khen. "Nhưng rồi có những giai đoạn chính bị cáo đã không vượt qua được cám dỗ, không vượt qua được chính mình, để lại những hậu quả rất đau xót", ông nói.

Ông Hoàng tiếp tục khóc khi trình bày hoàn cảnh đặc biệt của bản thân: Cả vợ chồng cùng vướng lao lý trong một vụ án, hai con nhỏ thiếu người chăm sóc. Cuộc sống của hai bên gia đình hoàn toàn đảo lộn vì phải lo lắng cho hai vợ chồng.

Bị cáo cho biết vô cùng đau xót khi trong thời khắc khó khăn nhất không thể đỡ đần cho vợ, bởi chính mình cũng đang vướng lao lý. Điều duy nhất ông có thể làm là cúi xin tòa xem xét khoan hồng, để vợ sớm được trở về chăm sóc các con.

Những bị cáo còn lại chung sự ăn năn hối hận, trình bày hoàn cảnh gia đình, trăn trở về con cái không người chăm sóc, cha mẹ già yếu không thể phụng dưỡng. Nhiều bị cáo nói vẫn chưa đủ dũng khí để nói thật với các con rằng mình bị giam giữ, chỉ dặn người nhà nói dối rằng đang đi công tác xa.

Sau những ngày tạm giam, nhiều bị cáo nhận ra tiền tài, chức vụ, danh vọng chẳng có nghĩa lý gì, điều quan trọng nhất, cũng là khao khát lớn nhất khi này chỉ là tự do.

Chiều 14/1, tòa sẽ tuyên án sơ thẩm với 55 bị cáo.

Thanh Lam - Phạm Dự