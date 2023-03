Hai cán bộ y tế Ninh Thuận bị bắt vì liên quan Việt Á

Ông Dương Bá Dân, Trưởng khoa Dược và Vật tư y tế - CDC Ninh Thuận, cùng cấp dưới bị cáo buộc sai phạm khi mua sắm thiết bị phòng chống Covid-19.

Ngày 10/3, ông Dân và Nguyễn Đăng Đức, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận (CDC) đã bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt tạm giam bốn tháng về hành vi Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng cũng hoàn tất việc khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can trong sáng nay. Nhà chức trách chưa công bố hành vi sai phạm cụ thể của 2 bị can, mức độ thiệt hại của vụ án, song cho biết đang phối hợp Bộ Công an mở rộng điều tra những người liên quan.

Cảnh sát thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của hai bị can sáng 10/3. Ảnh: Đức Huynh

Động thái này được Công an tỉnh Ninh Thuận đưa ra sau thời gian làm rõ kết luận của Thanh tra tỉnh trong việc "mua, mượn vật tư, sinh phẩm trong phòng chống dịch liên quan đến Công ty Việt Á". Từ năm 2020 đến 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và CDC Ninh Thuận được xác định có mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của doanh nghiệp này với tổng trị giá 74,4 tỷ đồng.

Trong đó, CDC Ninh Thuận mua và đã thanh toán cho Việt Á 13,6 tỷ đồng, mượn nợ chưa thanh toán 56,2 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thanh toán cho công ty này 934 triệu đồng và còn nợ gần 3,6 tỷ đồng.

Liên quan đến các giao dịch trên, ông Dân và Đức đã bị kỷ luật cảnh cáo. Còn giám đốc CDC Ninh Thuận Nguyễn Nhị Linh và Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Dương Thị Yến Trâm bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Việt Quốc