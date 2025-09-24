Hai bí thư xã làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Công Hoàng, Bí thư xã Ba Gia và ông Đỗ Tâm Hiển, Bí thư xã Khánh Cường, được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 24/9.

Ông Nguyễn Công Hoàng (thứ 2 từ trang sang) và ông Đỗ Tâm Hiển nhận hoa và chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Ông Nguyễn Công Hoàng, 47 tuổi, quê xã Bình Châu (cũ) - nay là xã Đông Sơn, Quảng Ngãi (thường trú phường Cẩm Thành). Ông là Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh; có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Hoàng từng là Phó, Trưởng phòng Nông nghiệp Tài nguyên, UBND tỉnh Quảng Ngãi; Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2021, ông Hoàng làm Giám đốc Sở Xây dựng. Đến năm 2023, ông Hoàng được bầu làm Bí thư huyện Sơn Tịnh.

Từ 1/7, ông Hoàng được chỉ định làm Bí thư xã Ba Gia.

Ông Đỗ Tâm Hiển, 44 tuổi, quê xã Nghĩa Dõng (cũ) - nay là xã An Phú, Quảng Ngãi. Ông là Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân ngôn ngữ Anh; có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Hiển từng làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi. Từ năm 2021, ông làm Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh. Tháng 7/2022, ông Hiển được bầu làm Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ. Đến đầu năm 2024, ông giữ chức Bí thư Thị ủy Đức Phổ.

Từ ngày 1/7, ông Đỗ Tâm Hiển được chỉ định làm Bí thư xã Khánh Cường.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đứng đầu; có ba Phó chủ tịch gồm bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực, ông Trần Ngọc Sâm, và ông Trần Phước Hiền. Sau khi bầu ông Hiển và ông Hoàng, UBND tỉnh Quảng Ngãi có 5 Phó Chủ tịch.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Quảng Ngãi và Kon Tum sáp nhập đúng vào thời điểm 3 trong 6 Phó Chủ tịch nghỉ hưu theo chế độ. Trong khi đó, tỉnh có 5 Phó Chủ tịch theo quy định, nên thiếu hụt hai.

Do địa bàn rộng, dân số lớn, khối lượng công việc rất lớn, một số lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ sâu, cần sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, nên việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là cần thiết. Hai nhân sự này đều đã được quy hoạch trước thời điểm sáp nhập tỉnh.

Phạm Linh