Hà Tĩnh tìm chủ đầu tư cho nhà máy điện gió hơn 17.000 tỷ đồng

Hà TĩnhDự án nhà máy điện gió Kỳ Anh, tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương để chọn nhà đầu tư.

Theo quyết định do ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 18/9, ba xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh và Kỳ Khang (trước đây thuộc huyện Kỳ Anh) được chọn là địa điểm xây dựng nhà máy điện gió Kỳ Anh, công suất thiết kế 400 MW với 47 turbin.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương làm đầu mối triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định báo cáo khả thi, và cùng các bên liên quan giám sát quá trình này.

Chính quyền 3 xã nơi đặt nhà máy có trách nhiệm hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư được lựa chọn phải tuân thủ đầy đủ quy định về quy hoạch, đất đai, môi trường, điện lực... và đảm bảo tiến độ đưa dự án vào vận hành đúng cam kết.

Dự án nhà máy điện gió Kỳ Anh có tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm từ thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, mặt nước. Dự án này sử dụng khoảng 5,5 ha đất có thời hạn; 825 ha mặt nước, đất tạm thời khoảng 19 ha... Để đấu nối với hệ thống điện quốc gia, chủ đầu tư sau khi được chọn sẽ đầu tư xây dựng đường dây 500 kV mạch kép từ trạm nâng áp của nhà máy vào đường nối với đường dây 500 kV mạch 3 quốc gia.

Sau khi chọn được chủ đầu tư, dự án dự kiến được khởi công chậm nhất quý IV/2026 và vận hành khai thác vào cuối 2028.

Hà Tĩnh là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, có lợi thế phát triển năng lượng tái tạo nhờ bức xạ mặt trời cao, đường bờ biển dài và hạ tầng truyền tải khá đồng bộ. Tỉnh hiện có nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa (công suất 50 MW) và nhà máy Cẩm Hưng (công suất 29 MW) và một số dự án đang khảo sát, chờ bổ sung quy hoạch. Tuy nhiên, tỷ trọng điện tái tạo trên địa bàn còn thấp, một số dự án chậm tiến độ do vướng quy hoạch và hạ tầng lưới.

Theo Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng, điện tái tạo là nguồn điện được ưu tiên phát triển tới 2030. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất năng lượng tái tạo (không gồm thủy điện) đạt khoảng 28-36% trong cơ cấu nguồn điện. Trong đó, điện gió trên bờ và gần bờ khoảng 26.066-38.029 MW; điện gió ngoài khơi 6.000 MW.

Tính tới cuối năm ngoái, hệ thống điện Việt Nam có gần 17.000 MW điện mặt trời (cả mái nhà, tập trung) và trên 5.000 MW điện gió. Các nguồn này chiếm khoảng 26% tổng công suất hệ thống điện.

Đức Hùng