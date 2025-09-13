Hà Tĩnh sẽ có khu công nghiệp hơn 300 ha

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh vừa được duyệt quy hoạch với quy mô hơn 300 ha, phát triển theo mô hình chuyên ngành.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh tỷ lệ 1/2000.

Dự án có tổng diện tích nghiên cứu 313 ha tại phường Bắc Hồng Lĩnh, giáp quốc lộ 8A và cụm công nghiệp hiện trạng. Diện tích khu vực lập quy hoạch gần 270 ha, còn lại là khu vực khớp nối hạ tầng kỹ thuật (nằm ngoài diện tích khu công nghiệp).

Dự án Bắc Hồng Lĩnh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, có hệ thống công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ cho công nhân và người lao động. Các ngành dự kiến thu hút gồm sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, thiết bị điện và các ngành công nghiệp năng lượng mới, năng lượng tái tạo... UBND phường Bắc Hồng Lĩnh được giao công khai bản đồ quy hoạch tại các khu vực dân cư liên quan để người dân nắm rõ quy hoạch.

Theo quy hoạch tỉnh, Hà Tĩnh có 2 khu kinh tế và 7 khu công nghiệp đã được quyết định thành lập. Các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn hiện thu hút khoảng 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 22.800 lao động.

6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã thu hút 20 dự án đầu tư, trong đó có hai dự án FDI. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án tăng thêm 3 và tổng vốn đăng ký gấp 3 lần.

Đình Trí