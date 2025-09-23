Hà Tĩnh sắp có khu du lịch sinh thái gần 4.000 tỷ đồng

Hà TĩnhKhu du lịch sinh thái biển Xuân Hội với tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp gồm khách sạn, công viên, quảng trường biển, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội có quy mô hơn 92 ha, đặt tại vùng Đồng Luông, xã Đan Hải (trước đây thuộc huyện Nghi Xuân) được khởi công sáng 23/9.

Khu du lịch sinh thái này do Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Hội làm chủ đầu tư, được quy hoạch thành tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao khoảng 600 phòng, biệt thự, phố thương mại, bến du thuyền, công viên chuyên đề, quảng trường biển, bãi tắm và không gian cây xanh, mặt nước rộng lớn. Nơi đây được kỳ vọng là điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp của tỉnh Hà Tĩnh.

Phối cảnh dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. Ảnh: Hùng Lê

Ông Nguyễn Đức Xuân, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Hội cho biết dự án phát triển du lịch Hà Tĩnh - cửa ngõ Bắc Trung Bộ và góp phần tạo việc làm, khởi nghiệp dịch vụ và thương mại địa phương. Sau khi hoàn thành, dự án cam kết ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại, mở rộng diện tích cây xanh, bảo vệ cảnh quan sinh thái biển Xuân Hội.

Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu đơn vị thi công huy động nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chú trọng môi trường và an toàn. Ông nhấn mạnh tỉnh sẽ đồng hành tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển chuỗi du lịch biển - văn hóa - sinh thái - tâm linh, hình thành tuyến Cửa Lò - Xuân Thành - Thiên Cầm. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng, phát triển kinh tế đêm, chuyển đổi số trong quảng bá và quản trị điểm đến hiệu quả.

Hà Tĩnh có đường bờ biển dài 137 km với nhiều bãi tắm đẹp như Thiên Cầm, Xuân Thành, Cửa Sót, Thạch Hải và Kỳ Xuân. Theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Hà Tĩnh xác định phát triển kinh tế biển, vùng ven biển là nhiệm vụ trọng tâm, động lực phát triển.

Đức Hùng