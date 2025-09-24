'Hạ tầng số ở xã, phường không hoạt động thì phải khoanh lại'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát toàn bộ hạ tầng số ở cơ sở, công trình nào đầu tư mà không hoạt động phải “khoanh lại”, tránh lãng phí.

Chiều 24/9, tại phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm hành động thời gian tới là tăng tốc, bứt phá; chủ động, hiệu quả; kịp thời, đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ.

Ông yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; không chậm trễ, không dây dưa, kéo dài; không dàn trải trong bố trí, sắp xếp nguồn lực; không để lãng phí thời gian, trí tuệ, nguồn lực. Người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm, chủ thể của chuyển đổi số.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng số đã đầu tư. "Các xã, phường, đặc khu có hạ tầng số mà không sử dụng được thì dứt khoát phải khoanh lại, tiếp tục xử lý và đầu tư đồng bộ hệ thống mới thống nhất, hiện đại", ông nói. "Khoanh lại" là tạm dừng khai thác, không mở rộng để tránh dàn trải, lãng phí và tập trung nguồn lực vào hệ thống hiệu quả.

Ông cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu chậm nhất trong quý IV/2025, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất, dùng chung từ trung ương đến cơ sở. Thể chế cần hoàn thiện theo hướng thông thoáng, phục vụ kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả (KPI) của các bộ ngành, địa phương trong thời gian thực phải hoàn thành ngay trong tháng 9.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" theo phát động của Tổng Bí thư Tô Lâm, phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng 16 nghị định và thông tư hướng dẫn các luật, nghị quyết Quốc hội đã thông qua, liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 6 thành phố phê duyệt đề án đô thị thông minh trong tháng 9 và triển khai trong năm 2025. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai. Bộ Xây dựng hoàn thiện dữ liệu nhà ở, bất động sản và triển khai sàn giao dịch bất động sản. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu học sinh, sinh viên.

EVN phải xây dựng phương án cung cấp điện cho 117 thôn chưa có điện, hoàn thành trong tháng 11. Bộ Công an vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia, tham mưu cho Chính phủ đôn đốc các bộ ngành triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đẩy mạnh ứng dụng VNeID; giám sát an ninh mạng, điều phối ứng phó sự cố an toàn thông tin. Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại triển khai gói tín dụng 500 nghìn tỷ đồng với lãi suất thấp, đúng đối tượng, thúc đẩy đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược.

Tốc độ Internet di động Việt Nam đứng thứ 18 thế giới

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết thời gian qua, lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia và hạ tầng số đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ Internet di động của Việt Nam hiện xếp thứ 18 thế giới, Internet cố định đứng thứ 13. Dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được mở rộng. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, hệ thống đã xử lý 7,5 triệu hồ sơ, tổng giá trị giao dịch hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Nhật Bắc

Tính đến tháng 8/2025, doanh thu ngành công nghệ số đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng 76% kế hoạch năm nay. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 111,4 tỷ USD, tăng 27%. Cả nước hiện có gần 78.000 doanh nghiệp công nghệ số. Trong lĩnh vực xã hội số, đến hết tháng 8, hơn 22,3 triệu chứng thư chữ ký số đã được cấp, chiếm 36,1% dân số trưởng thành, tăng 1,2% chỉ trong một tháng.

Bộ Khoa học và Công nghệ xác định ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên: mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, camera AI xử lý tại biên, robot tự hành; hệ thống và thiết bị 5G; hạ tầng blockchain và các ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa. Trong tháng 8, Trung tâm dữ liệu quốc gia số được khai trương, đồng thời thành lập ba mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia về lượng tử (VNQuantum), an ninh mạng (ViSecurity) và hàng không - vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam).

Bộ cũng đề xuất Thủ tướng giao cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành quy định bắt buộc về đào tạo và đánh giá kỹ năng số cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao năng lực triển khai chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả.

Vũ Tuân