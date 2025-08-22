Hà Nội, TP HCM được yêu cầu bứt phá để dẫn dắt cả nước

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và TP HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai thành phố phải phát huy vai trò đặc biệt quan trọng, đoàn kết, đổi mới để trở thành động lực phát triển của cả nước.

Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ Hà Nội và TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư khẳng định Hà Nội và TP HCM có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển quốc gia, do đó công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự phải bài bản, khoa học, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới. Ông lưu ý hai thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khuyết điểm tồn tại, đồng thời định hình phương thức lãnh đạo mới trong nhiệm kỳ tới.

Đối với Hà Nội, Tổng Bí thư yêu cầu phát huy bản sắc văn hóa ngàn năm văn hiến, xây dựng hình ảnh Thủ đô xanh, thông minh, đáng sống, trở thành trung tâm chính trị, văn hóa tiêu biểu, có sức hút trong và ngoài nước. Với TP HCM, ông nhấn mạnh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức để tiếp tục giữ vai trò "đầu tàu" kinh tế cả nước, hướng tới đô thị tầm cỡ quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng Sản

Tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư định hướng TP HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, lọt top 100 thành phố toàn cầu thông minh và bền vững; Hà Nội trở thành Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng là điểm đến an ninh của thế giới.

Kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận kết quả hai Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đề nghị sớm hoàn thiện văn kiện, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 và xây dựng chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, phồn thịnh cho đất nước.

Ngọc Trường