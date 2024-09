Hà Nội tổng vệ sinh sau bão Yagi

TP Hà Nội phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão Yagi trong ngày 14-15/9.

Lễ phát động tổng vệ sinh toàn thành phố do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức sáng 14/9, tại vườn hoa Vạn Xuân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, nói thời điểm bão tan, nước rút cũng chính là lúc người dân Thủ đô phải đối mặt với ô nhiễm môi trường do các loại rác thải tồn đọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Để bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên, hộ gia đình và người dân cùng tham gia dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, thu dọn cây gãy đổ; khơi thông cống, rãnh, kênh mương; thu gom rác thải, phun khử trùng phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các lực lượng dọn vệ sinh trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, sáng 14/9. Ảnh: Võ Hải

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cũng kêu gọi nhân dân Thủ đô chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất để những người dân bị ảnh hưởng bão nhanh chóng khôi phục sản xuất và bảo đảm đời sống.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, đến ngày 13/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận hơn 56 tỷ đồng ủng hộ, đã hỗ trợ nhân dân Thủ đô gần 16 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm; chuyển 61,5 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại.

"Nhân dân Thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực để sẻ chia với đồng bào vùng lũ, như cùng gói bánh chưng, nấu cơm, chuyển bánh mì, đồ ăn, hỗ trợ địa điểm ở, nơi trông giữ xe", bà Hương nói.

Nhiều cây xanh bật gốc trên vỉa hè đường Thanh Niên, giáp ranh giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch đến chiều 13/9 vẫn chưa được di dời. Ảnh: Nguyễn Đông

Cùng người dân thu dọn vệ sinh tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở đã chung sức đồng lòng chăm lo cho người dân, kịp thời di dời 27.000 người đến nơi an toàn, hỗ trợ đồ ăn, nước uống, không để ai bị đói, rét. Đặc biệt, người dân Thủ đô đã chung tay với cấp ủy, chính quyền, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau vượt qua bão lũ.

Bí thư Hà Nội cho rằng việc dọn cây đổ, vệ sinh đường phố còn nhiều bộn bề do sau bão là lũ, các lực lượng đều phải căng mình ứng phó. Bà đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thành việc thu dọn cây, ưu tiên trồng lại cây gãy đổ do bão có thể trồng lại được. Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức cắt tỉa làm gọn, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn đối với hệ thống cây xanh đô thị.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội đề nghị hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cùng nhau làm sạch môi trường Thủ đô, phòng chống dịch bệnh, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).

Thống kê của TP Hà Nội, bão Yagi và hoàn lưu sau bão đã làm 4 người chết, 23 người bị thương; trên 40.000 cây xanh gãy đổ; nhiều khu vực bị ngập do lũ, hàng nghìn người dân phải di dời.

Võ Hải